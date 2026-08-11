Η παράσταση «Θεόφιλος sold», ένα έργο εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, παρουσιάζεται από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου.

Το έργο του Σαμσών Ρακά , που έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Fougaro Art Center στο Ναύπλιο και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας) στην Πλάκα, έρχεται τώρα στο θέατρο Ψυρρή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη στον ρόλο του Θεόφιλου και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου στη σκηνή.

Το «Θεόφιλος sold» είναι ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου. Μέσα από μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, η παράσταση ξεδιπλώνει την πορεία και το έργο του Θεόφιλου, συνδυάζοντας στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές.

Η ζωή του Θεόφιλου μοιάζει με ένα συναρπαστικό παραμύθι, όπου η παιδική αφέλεια και η ειλικρίνεια συνυπάρχουν με τη σοβαρότητα και τη σοφία ενός μεγάλου δημιουργού.

Ο περιπλανώμενος ζωγράφος, που συχνά αντιμετωπίστηκε με χλευασμό και ειρωνεία εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη ζωγραφική. Αντίθετα, συνέχισε να δημιουργεί ακατάπαυστα, αφήνοντας το έργο του να μιλήσει για εκείνον.

Η ιδιαίτερη σχέση του Θεόφιλου με τα παιδιά, η αγάπη του για το θέατρο και η αστείρευτη δημιουργικότητά του αποτελούν βασικά στοιχεία της παράστασης. Η παιδική ματιά, άλλωστε, ήταν πάντα παρούσα στη ζωή του, καθώς ο ίδιος οργάνωνε μαζί με παιδιά υπαίθριες παραστάσεις, βασισμένες σε έργα που έγραφε ο ίδιος.

Ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, βραβευμένος με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο, ενσαρκώνει τον Θεόφιλο, σε μια παράσταση που φωτίζει με χιούμορ, ευαισθησία και θεατρικότητα τη ζωή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες λαϊκούς ζωγράφους.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Σαμσών Ρακάς

Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Γιαννακά

Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος

Πρωταγωνιστούν: Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Τρίτη 6 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Θέατρο Ψυρρή (Σαχτούρη 4, Αθήνα)