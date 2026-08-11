Την ώρα που η πίεση προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο εντείνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του προέδρου της FIFA, εκφράζοντας την άποψη πως η μη επανεκλογή του θα αποτελούσε λάθος.

Η θέση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θέση του Ιταλοελβετού παράγοντα βρίσκεται υπό ολοένα μεγαλύτερη αμφισβήτηση. UEFA, CONCACAF και AFC έχουν ζητήσει ανεξάρτητη έρευνα στη FIFA, με αφορμή το σχέδιο για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυξάνοντας σημαντικά την πίεση προς τη διοίκηση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Παρά το κύμα αντιδράσεων και τις φωνές που ζητούν αλλαγή ηγεσίας, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρούς συμμάχους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται πλέον και ο Τραμπ, ο οποίος μέσω πρόσφατης δημόσιας ανάρτησής του τάχθηκε ξεκάθαρα στο πλευρό του προέδρου της FIFA.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το μέλλον της ηγεσίας της FIFA και ενώ το μέτωπο των επικριτών του Ινφαντίνο διευρύνεται. Ο ίδιος υποστήριξε πως ο επικεφαλής της FIFA κατάφερε να διοργανώσει το πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η FIFA θα έκανε ένα τραγικό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο.

Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις προεδρεύσει στο πιο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο, με διαφορά τεσσάρων χρόνων, που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Αν φύγει, δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο».