Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον τουρκικό χρηματοοικονομικό χώρο, καθώς η εφημερίδα Sözcü φέρνει στο προσκήνιο την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το λεγόμενο «σκάνδαλο των funds» είχε προχωρήσει σε κινήσεις μεταφοράς περιουσίας εκτός Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, ο Serdar Turhan, πρόεδρος της Pusula Yatırım Holding και βασικός μέτοχος της Katılımevim, φέρεται να είχε αποκτήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φέρεται να είχε αγοράσει πολυτελή κατοικία στη χώρα. Η Sözcü υποστηρίζει ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονταν σε μια ευρύτερη προσπάθεια μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, την ώρα που οι τουρκικές αρχές ερευνούν τη διαχείριση κεφαλαίων και τις οικονομικές συναλλαγές εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο επίσης για μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς του εξωτερικού, περιουσιακά στοιχεία στο Ντουμπάι και αγορές πολυτελών αγαθών, στοιχεία που, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, εξετάζονται στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος δημοσιογραφικών αποκαλύψεων και ερευνητικών ενεργειών των τουρκικών αρχών, χωρίς να έχουν αποτελέσει μέχρι στιγμής τελεσίδικες δικαστικές διαπιστώσεις.

Από την Pusula Portföy στις συλλήψεις και τον έλεγχο εκατοντάδων funds

Η υπόθεση ξεκίνησε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις μετά την έρευνα γύρω από την Pusula Portföy, με τις τουρκικές αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία επενδυτικών κεφαλαίων και τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε σε αποφάσεις που αφορούν την εκκαθάριση κεφαλαίων τα οποία συνδέονται με επτά εταιρείες.

Συνολικά, σύμφωνα με τις αναφορές, τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης 131 επενδυτικά κεφάλαια, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε σε στελέχη εταιρειών και πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τις οικονομικές κινήσεις που εξετάζονται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς αφορά έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα: τη διαχείριση αποταμιεύσεων και επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτών.

Τα εκατομμύρια στην Ελβετία και οι κινήσεις στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τη Sözcü, οι αρχές εξετάζουν κινήσεις κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν πριν η υπόθεση λάβει δημόσιες διαστάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Serdar Turhan, για τον οποίο το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι φέρεται να είχε πραγματοποιήσει μεταφορά 15 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία.

Παράλληλα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι έρευνες αποκάλυψαν περιουσιακά στοιχεία εκτός Τουρκίας, μεταξύ των οποίων:

άδεια διαμονής στην Ελλάδα ,

, αγορά κατοικίας στην Ελλάδα ,

, πολυτελή βίλα στο Ντουμπάι ,

, ιδιωτικό αεροσκάφος ,

, πολυτελές σκάφος.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες κινήσεις σχετίζονται με προσπάθεια μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων πριν από τις δικαστικές εξελίξεις.

Η Katılımevim και το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο

Η Katılımevim αποτελεί μία από τις γνωστές τουρκικές εταιρείες στον χώρο των συστημάτων αποταμίευσης και χρηματοδότησης για την απόκτηση κατοικιών και οχημάτων.

Ο Serdar Turhan κατείχε ηγετική θέση στην εταιρεία πριν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Τουρκία, καθώς αφορά μια κατηγορία εταιρειών που απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό πολιτών μέσω μοντέλων συλλογικής αποταμίευσης και χρηματοδότησης.

Το ερώτημα που εξετάζουν οι αρχές είναι εάν υπήρξαν παραβιάσεις της χρηματοοικονομικής νομοθεσίας, μη σύννομες μεταφορές κεφαλαίων ή άλλες οικονομικές παρατυπίες.

Το ιδιωτικό τζετ, η Ούμρα και η δημόσια αντιπαράθεση

Ένα από τα στοιχεία που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα στην Τουρκία ήταν η αναφορά στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδέεται με τον Serdar Turhan.

Σύμφωνα με τη Sözcü, το τζετ έφερε την ένδειξη «Pusula Holding» και είχε χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για ταξίδια προς τη Σαουδική Αραβία για προσκυνήματα στην Ούμρα.

Το ζήτημα σχολιάστηκε έντονα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα.

Ο δημοσιογράφος της Sözcü TV, Barış Terkoğlu, αναφέρθηκε στο θέμα μέσω ανάρτησής του, θέτοντας ερώτημα για τη χρήση ενός πολυτελούς αεροσκάφους σε μια υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, μεταξύ των επιβατών που ταξίδεψαν με το συγκεκριμένο αεροσκάφος αναφέρονται ο πρώην θρησκευτικός λειτουργός Cemal Vanlıoğlu και ο Esat Palazoğlu, γαμπρός του γνωστού στην Τουρκία θρησκευτικού προσώπου Ahmet Mahmut Ünlü («Cübbeli Ahmet Hoca»).

Η διάσταση της Ελλάδας στην υπόθεση

Η αναφορά στην Ελλάδα είναι το στοιχείο που δίνει νέα διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Η αγορά ακινήτου και η απόκτηση άδειας διαμονής, όπως υποστηρίζει η Sözcü, εντάσσονται στις κινήσεις που εξετάζουν οι τουρκικές αρχές σχετικά με την πιθανή μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εκτός χώρας.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αποτελέσει έναν από τους προορισμούς για ξένους επενδυτές μέσω προγραμμάτων άδειας διαμονής που συνδέονται με επενδύσεις σε ακίνητα.

Ωστόσο, στην παρούσα υπόθεση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια δικαστική απόφαση που να συνδέει την ελληνική αγορά ακινήτων με παράνομη δραστηριότητα.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο εάν οι κινήσεις που αναφέρονται στα τουρκικά δημοσιεύματα αποτελούν απλή επενδυτική επιλογή ή μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας μεταφοράς περιουσίας, κάτι που καλούνται να αποσαφηνίσουν οι αρμόδιες αρχές.

Το επόμενο κεφάλαιο της έρευνας

Η υπόθεση των τουρκικών funds παραμένει ανοικτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τους οικονομικούς ελέγχους και τη συλλογή στοιχείων.

Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στις διαδρομές των χρημάτων, στις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και στελεχών, αλλά και στα περιουσιακά στοιχεία που φέρονται να αποκτήθηκαν εκτός Τουρκίας.

Για την τουρκική οικονομική κοινότητα, η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμη τεστ για το σύστημα εποπτείας των επενδυτικών κεφαλαίων και τη δυνατότητα των αρχών να εντοπίζουν έγκαιρα κινήσεις που μπορεί να δημιουργούν κινδύνους για επενδυτές και αποταμιευτές.