Θέση υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων τάχθηκε η ΑΕΚ, η οποία πρότεινε τη δημιουργία ταμείου ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League συνεδρίασε την Τρίτη (22/9) για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και η Ένωση τάχθηκε υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα πρότεινε να δημιουργηθεί ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, με τις Big 4 να συμβάλουν.

Η θέση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για το θέμα είναι η εξής: «Η θέση της ΑΕΚ είναι πως τάσσεται υπέρ της κεντρικής διαχείρισης ως ευρύτερη μέθοδος άντλησης και διαχείρισης εσόδων, όχι απαραίτητα συνδεδεμένη αποκλειστικά με τα έσοδα εκ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Προτείνει επίσης η ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε από τώρα με ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες, στο οποίο θα συμβάλουν οι Big 4».