Η Μίνα Αρναούτη επανήλθε σήμερα, 24 Αυγούστου 2026, σε όσα εξακολουθούν να γράφονται για την ίδια, το τροχαίο δυστύχημα που άλλαξε τη ζωή της, την εμφάνισή της, την εργασία της και τις επιλογές που κάνει σήμερα, εξηγώντας δημόσια γιατί αποφάσισε να απαντήσει σε ερωτήματα και σχόλια που, όπως αναφέρει, έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Η αφορμή για την ανάρτησή της δεν ήταν ένα συγκεκριμένο περιστατικό που θέλησε να σχολιάσει, αλλά μια συσσώρευση σχολίων που, όπως γράφει, εξακολουθούν να εμφανίζονται χρόνια μετά το τροχαίο.

«Επειδή κατά καιρούς διαβάζω σχόλια, απορίες και τοποθετήσεις ανθρώπων που φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή μου, για το ατύχημά μου, για το σώμα μου, για τη δουλειά μου και γενικότερα για το τι κάνω και τι δεν κάνω, αποφάσισα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα».

Και αμέσως μετά διευκρινίζει τον λόγο που επέλεξε να τοποθετηθεί: «Όχι γιατί αισθάνομαι ότι οφείλω εξηγήσεις, αλλά γιατί κάποια πράγματα έχουν ξεπεράσει τα όρια της απλής απορίας».

Η δουλειά της και το περιστατικό με τον εργοδότη της

Ένα από τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται είναι η εργασία της. Όπως περιγράφει, κάποια στιγμή έγινε γνωστό μέσω φωτογραφιών που είχε ανεβάσει στα social media πού εργαζόταν. Η δημοσιοποίηση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν παρεμβάσεις στον επαγγελματικό της χώρο.

«Το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσουν άνθρωποι να τηλεφωνούν στον εργοδότη μου, να τον βρίζουν και να στέλνουν emails σχετικά με εμένα».

Από τότε, όπως εξηγεί, επέλεξε να μην αποκαλύπτει ξανά δημόσια πού εργάζεται.

«Όχι επειδή έχω κάτι να κρύψω. Αλλά επειδή η δουλειά μου δεν αφορά κανέναν και κυρίως δεν είναι χώρος στον οποίο έχει δικαίωμα κάποιος να εισβάλλει επειδή διαφωνεί μαζί μου ή έχει άποψη για τη ζωή μου».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα από τα σημεία της ανάρτησης όπου η Μίνα Αρναούτη ξεκαθαρίζει ότι η παρουσία της στα social media δεν σημαίνει ότι όλες οι πλευρές της καθημερινότητάς της είναι διαθέσιμες προς σχολιασμό.

Οι ερωτήσεις για το σώμα της και τα σημάδια από τις επεμβάσεις

Ένα ακόμη ζήτημα που, όπως λέει, εξακολουθεί να την απασχολεί είναι τα σχόλια για την εικόνα του σώματός της και τις ουλές που άφησαν πίσω τους οι επεμβάσεις μετά το δυστύχημα.

Στην ανάρτησή της απαντά ευθέως στην ερώτηση «Πώς γίνεται μετά από τόσες επεμβάσεις να μην έχεις σημάδια;».

Η ίδια υπενθυμίζει ότι έχει δημοσιοποιήσει στο παρελθόν φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται τα σημάδια και υπογραμμίζει ότι δεν θεωρεί πως χρειάζεται να τα παρουσιάζει ξανά για να αποδεικνύει όσα έχει περάσει.

«Έχω περάσει πεντέμισι μήνες στο νοσοκομείο, έχω περάσει δύο μήνες στην εντατική και έχω υποβληθεί σε δεκαεπτά επεμβάσεις».

Στη συνέχεια αναφέρεται και στα ιατρικά έγγραφα που, όπως λέει, υπάρχουν και καταγράφουν την περιπέτεια που ακολούθησε το τροχαίο δυστύχημα.

«Δεν έχω καμία υποχρέωση να αποδεικνύω καθημερινά σε κανέναν την ιστορία μου ανεβάζοντας φωτογραφίες του σώματός μου».

«Το ότι έχω social media δεν σημαίνει ότι μου ανήκει λιγότερο η ιδιωτική μου ζωή»

Η Μίνα Αρναούτη απαντά και στο επιχείρημα ότι όποιος διατηρεί δημόσια παρουσία στα social media θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τα αρνητικά σχόλια.

Η θέση που διατυπώνει είναι σαφής:

«Έχω social media, όπως εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω επιλέξει να κάνω δημόσια τη ζωή μου αντικείμενο σχολιασμού ή ότι έχω παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και τον σεβασμό».

Παράλληλα, εξηγεί ότι όταν έχει επιλέξει να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, το αντικείμενο των παρεμβάσεών της αφορούσε κυρίως τη δικαστική και νομική διάσταση.

«Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω δεχτεί πάρα πολλή λάσπη».

Όπως γράφει, η δημόσια τοποθέτησή της δεν γίνεται, σύμφωνα με την ίδια, για να προσελκύσει ενδιαφέρον, αλλά για να υπάρχει και η δική της εκδοχή για γεγονότα που έχουν συζητηθεί επί χρόνια.

Το όριο που θέτει

Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησης, η Μίνα Αρναούτη μεταφέρει τη συζήτηση από το παρελθόν στο σήμερα. Δεν ζητά, όπως γράφει, ούτε συμφωνία ούτε αποδοχή από όσους διαβάζουν τις αναρτήσεις της.

«Δεν ζητάω από κανέναν να με λυπηθεί. Δεν ζητάω να συμφωνούν όλοι μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με συμπαθούν».

Αυτό που ζητά είναι «να υπάρχει ένα όριο».

Και καταλήγει θέτοντας ξεχωριστά το ζήτημα της παρουσίας της στο διαδίκτυο:

«Το ότι υπάρχω στα social media δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολογούμαι για το πώς ζω, πώς εργάζομαι, πώς είναι το σώμα μου ή τι επιλέγω να δείχνω».

Στο ίδιο κείμενο προσθέτει ότι υπάρχουν δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, στοιχεία και ιατρικά έγγραφα για όσους θέλουν να ενημερωθούν για την υπόθεση.

Το τελευταίο μήνυμα της ανάρτησής της αφορά ακριβώς αυτή τη διάκριση ανάμεσα στη δημόσια παρουσία και την ιδιωτική ζωή:

«Για όλους τους υπόλοιπους, θα πρότεινα κάτι πολύ απλό: λιγότερη ενασχόληση με τη ζωή ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζετε και περισσότερη με τη δική σας».

Και η ανάρτηση κλείνει με τη φράση: «Γιατί τελικά, η ζωή μου δεν είναι δημόσια περιουσία επειδή έχω έναν λογαριασμό στα social media».