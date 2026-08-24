Η Εθνική μας ομάδα τον επόμενο μήνα θα μπει στην μάχη της League A του Nations League με τα δύο πρώτα της παιχνίδια να είναι εκτός έδρας με την Σερβία στο Βελιγράδι (24/09) και την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27/09).

Μάλιστα για την αναμέτρηση με την Γερμανία την 2η αγωνιστική κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια που είχε στην διάθεσή της η ΕΠΟ και τα οποία εξαφανίστηκαν. Συγκεκριμένα, μέσα σε 4 ώρες από την στιγμή που άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα τα 2.200 εισιτήρια έκαναν «φτερά».

Έτσι η «γαλανόλευκη» θα έχει και πάλι τον κόσμο στο πλευρό της σε ένα πολύ σημαντικό ματς με την Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της διαδικασίας πώλησής τους από την πλατφόρμα pame-ethniki, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν στους φίλους της Εθνικής ομάδας για τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ (27/9) για την 2η αγωνιστική του Nations League!

Το γεγονός αποδεικνύει την έμπρακτη αγάπη της ομογένειας -και όχι μόνο- για τη «γαλανόλευκη», που προσελκύει τους φιλάθλους της σε όποια χώρα και πόλη κι αν αγωνίζεται!

Όπως έχει φανεί σε όλους τους τελευταίους αγώνες, αλλά και το βροντερό παρών των Ελλήνων φιλάθλων στα ματς εκτός Ελλάδας, η σχέση της Εθνικής με τον κόσμο της είναι άρρηκτη και πανίσχυρη, κάτι που απολαμβάνουν ιδιαίτερα οι διεθνείς ποδοσφαιριστές».