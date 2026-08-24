Σε ετοιμότητα βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο ενόψει της ΔΕΘ, με την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, να υπογραμμίζει, μιλώντας σε MEGA και OPEN, ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι απολύτως κοστολογημένα και προέρχονται από συγκεκριμένους πόρους. Η ίδια αναφέρθηκε στα θέματα φορολόγησης, ενώ στηλίτευσε και την τουρκική προκλητικότητα σχετικά με την ανακήρυξη παράνομων θαλάσσιων πάρκων.

«Μόνιμα μέτρα στήριξης»

Η κ. Σδούκου, αναφερόμενη στη ΔΕΘ, τόνισε ότι «σε αυτόν τον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να πατήσουμε γκάζι και να ολοκληρώσουμε το έργο για το οποίο έχουμε δεσμευτεί σε αυτή τη δεύτερη θητεία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα είναι και το διαβατήριο για μία νέα νίκη στις εκλογές.



Όσον αφορά την φιλοσοφία της φετινής ΔΕΘ, η κ. Σδούκου τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να ειπωθούν με βεβαιότητα: πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά αυτά που λέμε και ανακοινώνουμε τα κάνουμε πράξη» προσθέτοντας πως η κυβέρνηση μπορεί να δίνει τα χρήματα αυτά καθώς ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια μία αναπτυξιακή πολιτική που δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο προς όφελος των πολιτών, καταλήγοντας πως «ακριβώς γι’ αυτό και δεν θα ακούσει κανείς παροχές που είναι δημοσιονομικά “στον αέρα”» αλλά «θα δούμε στη ΔΕΘ ένα πακέτο μόνιμων μέτρων στήριξης» αλλά και τον «οδικό μας χάρτη για το 2030».

«Αντιπολιτευτικό κουτόχορτο»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιπολιτευτικές εξαγγελίες, η κ. Σδούκου σχολίασε ότι «θα ήταν ευχής έργο αυτή τη φορά να έχουν την ωριμότητα να αντιληφθούν ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο και ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις στη ΔΕΘ όπως τα προηγούμενα χρόνια.



Το είδαμε όταν ο κ. Τσίπρας πήγε και έταξε με το λεγόμενο “πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης” πάνω από 10 δισεκατομμύρια και όταν ο κ. Ανδρουλάκης έταζε συντάξεις και μισθούς χωρίς να λέει το πραγματικό κόστος. Θα πρέπει αυτή τη φορά να πουν την αλήθεια για το πόσο στοιχίζει τι. Τότε θα γίνει φανερό ότι ο κρατικός κορβανάς δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει εξαγγελίες όπως αυτές που έκαναν». Όταν μεγαλώνει η πίτα, αυξάνονται τα έσοδα ακόμα και αν κάθε πολίτης πληρώνει λιγότερους φόρους.

«Ο Τσίπρας τρέχει πριν δοθεί το σύνθημα»

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα λόγω αύξησης της φορολογίας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε «ότι μιλούν σαν να μην αντιλαμβάνονται βασικά πράγματα σε σχέση με τη φορολογία και το τι έχει συμβεί στη χώρα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μείωσε φόρους, δεν αύξησε κανέναν συντελεστή φορολόγησης, ταυτόχρονα όμως κατάφερε δύο πράγματα. Από τη μία έχουμε μεγάλη ανάπτυξη αθροιστικά από το 2019 έως σήμερα και από την άλλη έχουμε μεγάλη μείωση της φοροδιαφυγής. Για να γίνει κατανοητό, είναι άλλο η χώρα να παράγει 100 ευρώ τον χρόνο συνολικά και να προκύπτουν φόροι από αυτά και άλλο να παράγει 140 ευρώ. Οι φόροι τότε, ως ποσοστό, είναι σαφώς μικρότεροι για τον καθένα, ιδίως όταν σκεφτεί κάποιος την περυσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που μείωσε συντελεστές για νέους, οικογένειες και μεσαία τάξη».



Υπογράμμισε δε «ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα έπρεπε να είναι το τελευταίο που προσπαθεί να κατηγορήσει άλλους για υπερφορολόγηση. Ο κ. Τσίπρας, άλλωστε, ήταν αυτός που αύξησε τους φόρους για κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Μόνο την αναπνοή δεν φορολόγησε». Τέλος, αναφέρθηκε και στο θεσμικό ατόπημα του κ. Τσίπρα να μιλήσει πρώτος στην ΔΕΘ, πριν τον πρωθυπουργό στις 2 Σεπτεμβρίου. Η κ. Σδούκου παρομοίασε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, με σχολικούς αγώνες νηπιαγωγείου. «Θα υπάρχει πάντα κάποιο παιδάκι που θα ξεκινήσει να τρέχει πρώτο, προτού δοθεί το σύνθημα, πιστεύοντας ότι έτσι θα κερδίσει τα υπόλοιπα. Ε, κάπως έτσι και ο κύριος Τσίπρας. Νομίζει ότι αν ανέβει πρώτος στη Θεσσαλονίκη θα καταφέρει κάτι».

«Ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές γραμμές»

Η κ. Σδούκου, αναφερόμενη στα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα της Τουρκίας, τόνισε πως «η Ελλάδα ούτε τα αναγνωρίζει, ούτε πρόκειται να δεχθεί ποτέ τετελεσμένα στο πεδίο, δεν κάνουμε ως χώρα ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές γραμμές. Το θέμα είναι ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να μας πει ότι θα έκανε κάτι διαφορετικό, αλλά δεν μας λέει τι, γιατί η Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο και είναι ισχυρότερη αμυντικά, οικονομικά και διπλωματικά».