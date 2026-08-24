Η Τατιάνα Μπλάτνικ ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τους προορισμούς που επισκέφθηκε τους προηγούμενους μήνες, έχοντας ως κύρια βάση την Ελλάδα αλλά και σταθμούς στο εξωτερικό.

Τα ταξίδια στη Γαλλική Ριβιέρα και οι αναφορές για την προσωπική της ζωή

Στις εξορμήσεις της περιλαμβάνεται και η Γαλλική Ριβιέρα, καθώς ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε ξενοδοχείο στην Αντίμπ. Παράλληλα, δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου τη θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, μετά από στιγμιότυπα πάνω σε σκάφος στην Κυανή Ακτή, χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει προχωρήσει σε κάποια τοποθέτηση για το θέμα.

Δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της, διατηρεί την παρουσία της στη χώρα μας μέσω της δραστηριότητάς της στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Breathe Hellas», τον οποίο έχει ιδρύσει.

Το φωτογραφικό άλμπουμ και η ανάρτηση στο Instagram

Αργά το βράδυ της Κυριακής, 23 Αυγούστου 2026, η Τατιάνα Μπλάτνικ προχώρησε σε μια δημοσίευση εννέα εικόνων που λειτουργούν ως ένα καλοκαιρινό ημερολόγιο, παρουσιάζοντας τοπία και στιγμές από τις διακοπές της.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι ευγνώμων για όλες τις κοινές μας στιγμές».