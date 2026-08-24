Η Τατιάνα Μπλάτνικ είχε βάλει έναν συγκεκριμένο στόχο πριν φύγει από το Γκστάαντ στο οποίο βρέθηκε στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών της και, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε πως «δεν ήταν η πιο γυμνασμένη χρονιά μου», αποφάσισε να τον τηρήσει.

Σε story που δημοσίευσε στο Instagram, εμφανίστηκε λίγο πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της και αποκάλυψε στους followers της τι είχε υποσχεθεί στον εαυτό της.

« Πάμε λοιπόν. Δεν ήταν η καλύτερή μου χρονιά από πλευράς φυσικής κατάστασης, αλλά θα ανέβω εκεί πάνω, γιατί το είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου πριν φύγω από το Γκστάαντ. Οπότε, πάμε».

Η Τατιάνα εξήγησε στη συνέχεια ότι θα επιχειρούσε να ανέβει τρέχοντας την Wasserngrat Tiger Run, μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή στην περιοχή του Γκστάαντ.