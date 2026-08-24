Η Νικολέτα Βλαβιανού αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στην απόφασή της να μην προχωρά εύκολα σε νέες σχέσεις, εξηγώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές της.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή της στην Espresso για τη θέση που κατέχει ο έρωτας στην καθημερινότητά της, η ίδια εξήγησε τη στάση που διατηρεί: «Στον έρωτα δεν μπαίνω εύκολα, γιατί δεν έχω χρόνο. Έχω κάνει σχέσεις κατά καιρούς, όμως δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να αποδεχτεί τον τρόπο ζωής και τη δουλειά μου. Δεν έτυχε μέχρι σήμερα να γνωρίσω κάποιον που να μπορεί πραγματικά να το αντιληφθεί».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε στις αποφάσεις που είχε λάβει στο παρελθόν σχετικά με την οικογενειακή της κατάσταση, σημειώνοντας: «Άλλωστε, ποτέ δεν έκανα σχέση με συνάδελφό μου και από μικρή ήμουν αντίθετη με τον γάμο. Τελικά, παντρεύτηκα για χάρη της μαμάς μου. Αυτό που ήθελα πάντα, περισσότερο απ’ όλα, ήταν να αποκτήσω ένα παιδί».

Η νέα θεατρική παράσταση και η περιοδεία

Παράλληλα, η Νικολέτα Βλαβιανού αναφέρθηκε στο επαγγελματικό της εγχείρημα, το έργο «Σκέρτσα και Παρόλες», στο οποίο υπογράφει τη δημιουργία και πρωταγωνιστεί, μεταφέροντας το θέμα του έρωτα στη σκηνή.

Περιγράφοντας το περιεχόμενο της παράστασης, δήλωσε: «Το έργο “Σκέρτσα και Παρόλες” είναι μια θεατρική σύνθεση κειμένων που έχουν σχέση με τον έρωτα, όμως με κωμικά επεισόδια ανά τους αιώνες. Έχει κομμάτι από τη “Λυσιστράτη”, από τις “Θεσμοφοριάζουσες”, τους “Μιμίαμβους” του Ηρώνδα και μια κεφαλλονίτικη ιστορία του Σκιαδαρέση. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να είναι κωμωδία, αλλά να έχει ουσιαστικό κείμενο με νοήματα, με οδηγό τον έρωτα. Κάναμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε, γιατί φαίνεται πως αυτή η ιδέα αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο».