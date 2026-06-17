Εξελίξεις υπάρχουν στην εξαφάνιση της Σταυρούλας στα Χανιά, με την αστυνομία να καλεί για δεύτερη κατάθεση ένα πρόσωπο από το στενό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Star, οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι της αγνοούμενης, ενώ προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να χαθούν τα ίχνη της.

Επίσης, κάλεσαν να καταθέσει ξανά ένα άτομο από το στενό περιβάλλον της αγνοούμενης, που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, με τις πηγές του Star να τονίζουν ότι δεν πρόκειται για τον αδερφό της.

Φόβοι για έγκλημα πίσω από την εξαφάνιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Στις αρχές κατέθεσαν τέσσερις εργάτες που είχαν επαφές με την 45χρονη, καθώς και ο αδελφός της. Όλοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι συνέβη μετά τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο 30 Μαΐου στην περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων, όπου είχε επισκεφθεί το πατρικό της σπίτι. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να τον πληρώσει για εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε αγροτική έκταση της οικογένειας.

«Με ρώτησαν πώς τη βρήκα και τι συζητήσαμε. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στην Ασφάλεια για κατάθεση», ανέφερε ο εργάτης που εξετάστηκε από τις αρχές.

Η τελευταία μαρτυρία πριν χαθούν τα ίχνη της

Μετά τη συνάντηση, η 45χρονη φέρεται να κατευθύνθηκε προς στάση λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν. Γυναίκα που την είδε λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της μίλησε για την τελευταία τους οπτική επαφή.

«Της έκανα ένα γεια από το παράθυρο, μου έγνεψε με το κεφάλι και συνέχισε τον δρόμο της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το τι ακριβώς συνέβη παραμένει άγνωστο. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο ή αν συνέβη κάτι διαφορετικό πριν φτάσει στον προορισμό της.