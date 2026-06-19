Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο ενοικιαστής της θεωρείται βασικός ύποπτος επειδή εξαφανίστηκε.

Τα ίχνη του χάθηκαν μετά την τελευταία κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, ενώ σήμερα οι αστυνομικοί τον ήθελαν για να υποβάλλουν μερικές νέες ερωτήσεις.

Σύμφωνα με το Live News, ο άνδρας φέρεται να εξαφανίστηκε χθες το απόγευμα, μετά τις 18:00, όταν ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής ανέφερε ότι πήγε με το αμάξι του στην περιοχή της Αγιάς και παράτησε το όχημα, ενώ μέσα άφησε ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα, σήμερα δεν πήγε στην εργασία του, ενώ φέρεται να μην επέστρεψε και στο σπίτι του.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι οι καταθέσεις που έχει δώσει προβληματίζουν τους αστυνομικούς, επειδή φέρεται να υπάρχουν κενά και αντιφάσεις.

Παραδείγματος χάριν, προβληματίζει η αναφορά του στις σακούλες με αυγά που λέει ότι κρατούσε η Σταυρούλα Λεβεντάκη όταν τον επισκέφθηκε. Όπως έχει πει, όμως, ο άνθρωπος που έδωσε στην 45χρονη τα αυγά, αυτό έγινε το Σάββατο και όχι την Παρασκευή που λέει ο ενοικιαστής ότι τη συνάντησε.

«Συμφωνήσαμε στα 600 ευρώ, ήταν κανονικά 600 ευρώ, είναι στην τράπεζα κάθε μήνα, πρώτη, δύο του μήνα το πολύ είναι στο λογαριασμό της τα λεφτά. Δεν έχουμε θέματα. Αφ’ ης στιγμής που υπάρχουν όλα, νομιμότατα και τέτοια, δεν έχουμε τέτοια θέματα», δήλωσε ο ενοικιαστής.

Ο ίδιος επέμεινε πως δεν είχε διαφορές με την αγνοούμενη, θεωρώντας πως η γυναίκα είναι πολύ πιθανό να αποφάσισε να εγκαταλείψει την περιοχή για δικούς της λόγους.

«Το 2023 είχε ξαναγίνει. Μια βδομάδα έλειπε και τους είπε μετά ότι ήτανε στο Ηράκλειο. Αυτός το τηλέφωνο χτυπούσε και μετά τους είπε ότι ήταν στο Ηράκλειο και την άφησαν στην ησυχία της», έχει πει ο ενοικιαστής.

«Με τα θέματα πληρωμών, ήτανε λίγο… ιδιότροπη»

Πόσο πιθανό είναι η υπόθεση να κρύβει μια εκούσια εξαφάνιση; Ο πατέρας φοιτήτριας που νοικιάζει ένα άλλο σπίτι της 45χρονης, το θεωρεί απίθανο.

«Με τα θέματα πληρωμών, ήτανε λίγο… ιδιότροπη θα τη χαρακτήριζα. Ήθελε κάθε φορά που θα πλήρωνα το λογαριασμό της να ενημερώνεται, της έστελνα ιστορικό με μία φωτό της απόδειξης στο κινητό ότι πληρώθηκε», ανέφερε πατέρας φοιτήτριας που νοίκιαζε το σπίτι.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη κοιτούσε μπροστά, ενδιαφερόταν για τα οικονομικά της και άφηνε ελάχιστα στην τύχη, λέει ο πατέρας της φοιτήτριας.

«Μια φορά στους έξι μήνες της στο συμφωνητικό τέλος πάντων, ήθελε να κάνει μια επιθεώρηση, και μάλιστα ήθελε να το κάνει για λόγους τύπου πώς δημιουργείται κάτι, για να το διορθώσει και να το φτιάξει. Όχι για κανέναν άλλο λόγο», συνέχισε ο άνδρας.

«Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί»

Πριν εξαφανιστεί ο ενοικιαστής της Σταυρούλας, είχε μιλήσει στο Live News για την αγνοούμενη γυναίκα, καθώς είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 45χρονη πριν την εξαφάνισή της.

«Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι για να ηρεμήσουμε όλοι γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω», είχε πει, προσθέτοντας: «Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή».

«Μπήκε στο σπίτι μου, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και μου είπε ότι την βασανίζουν η μητέρα της και ο πατέρας της, ότι δεν συνεργάζονται καθόλου», είχε υποστηρίξει, αναφέροντας επίσης: «Η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ. Κατά την 1:30 με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε να έρθει στο σπίτι, στο σπίτι ήρθε 4 και 45. Μου είπε ότι βιάζεται και θέλει να προλάβει το λεωφορείο στις 17:00».