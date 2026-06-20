Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, κατευθύνεται προς την Ελβετία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών με το Ιράν γύρω από το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως μεταδίδει το Axios επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται πως στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο Τζάρεντ Κούσνερ, στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για έντονη διπλωματική κινητικότητα.

Δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πιθανές επαφές, καθώς οι αρχικές συζητήσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή μετατέθηκαν, λόγω της όξυνσης της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Στην ίδια χώρα βρίσκεται και ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο ως μεσολαβητής στις επαφές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η παρουσία του ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι επιχειρείται επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που επρόκειτο να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, ακύρωσε το ταξίδι του την τελευταία στιγμή το βράδυ της Πέμπτης, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς από την Ουάσινγκτον.