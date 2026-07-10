Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα, για πρώτη φορά, βίντεο που φέρεται να καταγράφει τις εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα κατοικιών του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Η δημοσίευση του μέχρι πρότινος αδημοσίευτου υλικού συμπίπτει με την ημέρα της ταφής του, αποτελώντας μία από τις πλέον συμβολικές στιγμές των πολυήμερων εκδηλώσεων πένθους στη χώρα.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Μαζί με τον 86χρονο ηγέτη σκοτώθηκαν επίσης πολλά μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και η 14 μηνών εγγονή του. Ο γιος του Χαμενεΐ και νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Αλί Χαμενεΐ, τραυματίστηκε επίσης στις επιθέσεις, χωρίς έκτοτε να έχει πραγματοποιήσει κάποια δημόσια εμφάνισή του.

Οι εικόνες παρουσιάζουν εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο των πληγμάτων. Στο βίντεο φαίνονται οι σοβαρές καταστροφές και τα συντρίμμια στο εσωτερικό της «Imam Khomeini Hussainiya», της αίθουσας που βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη.

Το βίντεο καταγράφει καταρρεύσεις τμημάτων του κτιρίου, παραμορφωμένες μεταλλικές δοκούς και μεγάλους όγκους από μπάζα, τα οποία, σύμφωνα με τις ιρανικές αναφορές, προκλήθηκαν από τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στα οποία σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις αναφορές, η αίθουσα που εμφανίζεται στο βίντεο χρησιμοποιούνταν από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για τη διεξαγωγή σημαντικών συναντήσεων και την εκφώνηση δημόσιων ομιλιών.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα ανήμερα της ταφής του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν. Με την ταφή του ολοκληρώθηκε μια εβδομαδιαία, πολυήμερη πομπή πένθους που πέρασε από πολλές πόλεις και περιλάμβανε μεγάλες τελετές στην Τεχεράνη, την Κομ, καθώς και στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα στο Ιράκ.

Νωρίτερα, το φέρετρο είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Μοσαλά της Τεχεράνης, ενώ ακολούθησε πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης και της Κομ, πριν μεταφερθεί στον τελευταίο τόπο ανάπαυσής του, στη Μασχάντ.

Ανησυχία για αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Υπάρχουν φόβοι ότι οι ανανεωμένες εχθροπραξίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν με στόχο να διατηρηθούν ανοιχτές οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είχε «λήξει».

Ο τελευταίος γύρος επιθέσεων, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν ως απάντηση στην επίθεση της Τρίτης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετές πόλεις κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν και άφησε ορισμένες περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το ndtv.com.

Η τελευταία αυτή κλιμάκωση μείωσε τις ελπίδες ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μόνιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ως απάντηση σε προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα κατά υποδομών, τα οποία, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, αποτελούσαν αντίποινα για τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία.