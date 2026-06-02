Επτά παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών, τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών και την ενίσχυση της προστασίας της κύριας κατοικίας τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Το πακέτο μέτρων αγγίζει εκατομμύρια πολίτες, από οικογένειες με παιδιά που θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως οφειλέτες που αναζητούν διέξοδο για τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, συνεχίζεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με την ενίσχυση να έχει διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Στόχος είναι να περιοριστούν οι ανατιμητικές πιέσεις που μεταφέρονται μέσω των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών.

Επίδομα 150 ευρώ

Παράλληλα, στα τέλη του μήνα αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση από τις δηλώσεις εισοδήματος. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Ρυθμίσεις για οφειλέτες

Σημαντικές παρεμβάσεις έρχονται και για τους οφειλέτες. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Δικαίωμα ένταξης θα έχουν όσοι διαθέτουν χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023 και δεν είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση έως τις 21 Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις νεότερες υποχρεώσεις τους.

Ταυτόχρονα, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς στο πεδίο εφαρμογής του εντάσσονται και οφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω. Μέσω της διαδικασίας θα παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 3%, ενώ υπό προϋποθέσεις προβλέπονται και διαγραφές μέρους των οφειλών.

Ξεμπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι οφειλέτες θα μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στα χρήματά τους εφόσον καταβάλουν το 25% της συνολικής οφειλής και εντάξουν το υπόλοιπο ποσό σε ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μία φορά και θα συνδέεται με τη συνεπή εξυπηρέτηση της ρύθμισης.

Προστασία πρώτης κατοικίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι οι δανειολήπτες θα μπορούν να ζητούν ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αποκλειστικά για την κύρια κατοικία τους, χωρίς να εξετάζεται το σύνολο της περιουσιακής τους κατάστασης. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στη δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγαλύτερες διαγραφές χρεών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία εισέρχεται και η διαδικασία για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Στις 5 Ιουνίου αναμένεται να αποσφραγιστεί η μοναδική δεσμευτική προσφορά που έχει κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προέρχεται από μεμονωμένο επενδυτή ή από κοινοπραξία ενδιαφερόμενων εταιρειών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Φορέας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του φθινοπώρου, καλύπτοντας ένα από τα τελευταία εκκρεμή κεφάλαια του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.