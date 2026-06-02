Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων της ευρείας κλίμακας επιδρομής της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2/6 έγινε βαρύτερος, ανέρχεται μέχρι στιγμής σε τρεις νεκρούς και σχεδόν τριάντα τραυματίες, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων στο Κίεβο ως τώρα», ανέφερε ο κ. Τκατσένκο μέσω Telegram, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP αφού σχεδόν 50 λεπτά νωρίτερα έκανε λόγο για 29 τραυματίες ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ανάμεσα τους τραυματίες κατά τις ίδιες πληροφορίες βρίσκονται δυο παιδιά.