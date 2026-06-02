Ένα viral βίντεο που αναρτήθηκε στο X από τον χρήστη «kirawontmiss» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς δείχνει έναν άνδρα να συνοδεύει τη συνοδό του στο σπίτι μετά από ραντεβού, ενώ ομάδα ανδρών που βρισκόταν κοντά κατέγραφε τη σκηνή και γελούσε.

Το περιστατικό φαίνεται να εκτυλίχθηκε έξω από κατάστημα burger, κοντά στην είσοδο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την ανάρτηση, το ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει από ραντεβού για φαγητό. Η γυναίκα μπήκε στην είσοδο του κτιρίου, ενώ ο άνδρας έκανε ένα βήμα πίσω για να φύγει. Πριν απομακρυνθεί, εκείνη τον τράβηξε προς το μέρος της και τον φίλησε.

Οι άνδρες που κατέγραφαν το στιγμιότυπο φάνηκαν να ερμηνεύουν την αλληλεπίδραση ως απόρριψη. Ωστόσο, πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα είχαν διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας έδειξε σεβασμό και ενδιαφέρον για την ασφάλεια της γυναίκας.

A man who walked a woman home after dinner goes viral after being turned away at the door. A group of men immediately made fun of him.



This might be the worst generation of men ever😭 pic.twitter.com/kbf02MiXcs — kira 👾 (@kirawontmiss) June 1, 2026

Οι χρήστες υπερασπίζονται τον άνδρα και καταδικάζουν τον χλευασμό

To βίντεο έχει σχεδόν 7 εκατ. views και συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με αρκετούς χρήστες να επικρίνουν την ομάδα που τραβούσε βίντεο. Ένας σχολιαστής έγραψε: «Έπρεπε να τη συνοδεύσει στο σπίτι ακριβώς επειδή τέτοιοι τύποι κάθονται έξω από την πολυκατοικία της».

Άλλος χρήστης σημείωσε: «Το να τη συνοδεύσει στο σπίτι μετά το δείπνο είναι βασικός σεβασμός και θέμα ασφάλειας, όχι αποτυχία ή απόρριψη. Φρόντισε να μπει μέσα με ασφάλεια». Ένας ακόμη επισήμανε ότι η γυναίκα ήταν εκείνη που τον τράβηξε πίσω για να τον φιλήσει, κάτι που, όπως σχολίασε, η παρέα που κατέγραφε φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε.

Τρίτος σχολιαστής απευθύνθηκε ευθέως στους άνδρες που χλεύαζαν το ζευγάρι, γράφοντας: «Αυτοί οι τύποι σκέφτονται μόνο το σεξ. Εκείνος τη συνόδευσε και ίσως προσπάθησε να μπει μέσα, εκείνη δεν ήθελε, πιθανόν επειδή ήταν πρώτο ραντεβού και ήθελε να προχωρήσει πιο αργά. Κι αυτοί άρχισαν να κάνουν χαβαλέ σαν να τον απέρριψε ξεκάθαρα».

Άλλος χρήστης σχολίασε: «Μοιάζουν με ζευγάρι που είναι σε σχέση. Οι τύποι που τους κοροϊδεύουν είναι απλώς γελοίοι». Ένας ακόμη πρόσθεσε: «Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Άλλες φορές προχωράει κάτι, άλλες όχι. Καμία γενιά ανδρών δεν είχε ποτέ απόλυτη επιτυχία. Όποιος λέει το αντίθετο, είτε λέει ψέματα είτε περιγράφει κάτι εξαιρετικά προβληματικό».

In the United States, a man walked a woman back to her place after dinner… Only for her to be politely turned away at the door. 😭💔



The scene was spotted by a group of men who didn't miss the chance to mock him 👀😹 pic.twitter.com/2HlFDgLxQ7 — OBJIZZY 🦅 (@OBJIZZY) May 31, 2026

Η ασφάλεια των γυναικών στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας των γυναικών, το οποίο αρκετοί χρήστες υπογράμμισαν ως βασικό παράγοντα για την πράξη του άνδρα. Σύμφωνα με έρευνα του 2025 σε 1.500 γυναίκες στις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε μέσω GlobeNewswire, το 67% των γυναικών ανέφερε ότι το περπάτημα μόνες τη νύχτα αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο τους για την προσωπική τους ασφάλεια. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά φόβους που σχετίζονται με μετακινήσεις σε άγνωστες περιοχές ή με τη διέλευση από χώρους στάθμευσης.

Η ίδια έρευνα ανέφερε ότι το 38% των γυναικών αναγκάζεται καθημερινά να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να αισθάνεται ασφαλές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει νεότερη ανάρτηση που να ταυτοποιεί το ζευγάρι ή να επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ των δύο προσώπων. Οι ταυτότητες των εμπλεκομένων, καθώς και η ακριβής τοποθεσία του περιστατικού, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.