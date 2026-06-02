Την ξεκάθαρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, χωρίς όμως να επηρεάζεται η σταθερά πρώτη ΝΔ, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά και την ίδρυση των νέων κομμάτων, της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΠΙΔΑΣ της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο στόχος για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να ξεπεράσει το 30% και να πλησιάσει όσο το δυνατόν το ποσοστό που είχε καταγράψει στις εθνικές εκλογές του 2023.

Για να επιτευχθεί αυτό, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις διεργασίες στα υπόλοιπα κόμματα αλλά κυρίως από το πώς θα «μιλήσει» η ΝΔ στους ψηφοφόρους που σε αυτή τη χρονική στιγμή τηρούν στάση αναμονής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των εταιρειών ALCO και Opinion Poll καταγράφουν διαφορές που φτάνουν έως τις 15 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, το οποίο δεν είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ αλλά η ΕΛ.Α.Σ..

Η ακρίβεια και η καθημερινότητα τα βασικά προβλήματα των πολιτών

Βασικά προβλήματα των πολιτών είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα, καθώς σε άλλους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική ή οι στρατηγικές κινήσεις στα ενεργειακά, η κυβέρνηση παίρνει καλό βαθμό.

Εκεί που στέκονται οι αναλυτές, ειδικά με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, είναι ότι παρά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα-Καρυστιανού, η μείωση των αναποφάσιστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%, στοιχείο που δείχνει ότι η πλειοψηφία εκείνων που δηλώνουν «άλλο κόμμα» δεν έχουν πειστεί από τους νεοεισερχόμενους.

Σημαντικά θεωρούν επίσης και άλλα στοιχεία από την εν λόγω δημοσκόπηση, όπως το ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες (78,6%) θεωρούν σημαντικό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί κρίσεις, αλλά και ότι η πλειοψηφία των πολιτών (56,6%) θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα, ενώ 33,5% για διαμαρτυρία.

Η εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία συγκεντρώνει 12,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με ποσοστό 10,5%, καταγράφοντας απώλειες σχεδόν τεσσάρων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Η δυναμική που παρουσιάζουν τα νέα κόμματα συμπιέζει τα μικρότερα κόμματα, με την Πλεύση Ελευθερίας να διαμορφώνεται στο 5%, σημειώνοντας πτώση 3,2 μονάδων, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 5,9%, παρουσιάζοντας απώλειες 3,5 μονάδων. Το ΚΚΕ έχει ένα ποσοστό 6,5%, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίζεται στο 1,7%.

Η στρατηγική

Έτσι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβερνητική στρατηγική αναμένεται να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες:

Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα. Τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ακρίβεια παραμένει η κυρίαρχη ανησυχία των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να εντείνει τις παρεμβάσεις με κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο, δίνοντας έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις εισοδημάτων και μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η εκλογική της υπεροχή δεν θα κριθεί μόνο από τα μεγάλα έργα ή τις διεθνείς επιτυχίες, αλλά από την αίσθηση που έχουν οι πολίτες για την καθημερινότητά τους.

Ο δεύτερος άξονας είναι η πολιτική σταθερότητα. Η ανάδειξη νέων πολιτικών σχηματισμών και η κινητικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούν ένα περισσότερο κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση αναμένεται να ενισχύσει το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτεια», επιδιώκοντας να συσπειρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες που φοβούνται μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Και εδώ, θεωρούν ότι η φράση που χρησιμοποίησε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη μορφή ερωτήματος «αν στις 3 τα ξημερώματα χτυπήσει το “κόκκινο τηλέφωνο” ποιος θα θέλατε να το σηκώσει» άγγιξε ευαίσθητες χορδές.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αλλαγή ατζέντας. Τα τελευταία δύο χρόνια η δημόσια συζήτηση κυριάρχησε γύρω από κρίσεις, ατυχήματα, κοινωνικές αντιδράσεις και ζητήματα θεσμικής λειτουργίας. Η κυβερνητική πλευρά επιδιώκει πλέον να μεταφέρει το ενδιαφέρον σε θέματα ανάπτυξης, επενδύσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού και διεθνούς παρουσίας της χώρας. Στόχος είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο το αφήγημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 2023. Και παράλληλα, όμως, θα απαντά στη σκανδαλολογία με θεσμικό τρόπο, όπως πρόσφατα συνέβη με την αποκάλυψη της έκθεσης Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που στην ουσία καταρρίπτει όσα έλεγε σύσσωμη η αντιπολίτευση περί γαλάζιου σκανδάλου κρεμώντας στα μανταλάκια 11 βουλευτές της ΝΔ.

Η στιγμή θεωρείται κομβική για τη συνέχεια, και παρότι οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται καιρός για να καθίσει η σκόνη από τους νέους πολιτικούς παίκτες, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην οδό Πειραιώς οι κινήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, έτσι ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί το προβάδισμα αλλά και να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι που γύρισαν την πλάτη στη ΝΔ.