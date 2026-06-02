Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου.