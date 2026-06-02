BEAST

Μέρες ραγδαίων εξελίξεων

Καλημέρα σε όλους. Μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουμε πολλές ανατροπές, με παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ εσωκομματική αναστάτωση επικρατεί και στο ΠΑΣΟΚ μετά την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το Μαξίμου πυροβολεί τον Τσίπρα

Θα ξεκινήσω όμως ανάποδα σήμερα, σαν τον κάβουρα, διότι βλέπω και μαθαίνω ότι το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί πιο βολικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και γι’ αυτό θα τον στοχοποιεί όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν ότι παραμένει ισχυρή η αντίδραση του κόσμου στο 2015 και όσα ακολούθησαν με ό,τι αυτό σημαίνει για την προσπάθεια του Τσίπρα να επιστρέψει δυναμικά.

Αντι-Τσίπρα μέτωπο

Επί της ουσίας αυτό που κατάλαβα, μετά από συνομιλίες με τουλάχιστον πέντε κεντρικά κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι στο πρωθυπουργικό επιτελείο επιθυμούν να δημιουργηθεί πάλι, όχι αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, αλλά αντι-Τσίπρα μέτωπο. Και αυτό διότι εκτιμούν ότι ναι μεν επανέρχεται δυναμικά ο πρώην πρωθυπουργός και ανατρέπει τους συσχετισμούς στον ευρύτερο αριστερό και κεντροαριστερό χώρο, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που τον κρίνει αρνητικά με βάση τα όσα έγιναν επί των ημερών της πρωθυπουργίας του. Και σε αυτό θεωρούν ότι παίζουν μεγάλο ρόλο και οι αποκαλύψεις ευρωπαίων αξιωματούχων τότε – όπως του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ που ακούστηκε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, ότι αρνήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τους εφοπλιστές.

Η επιβεβαίωση της RealPoll

Νέα δημοσκόπηση δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο και τον Νίκο Ανδρουλάκη τέταρτο. Αναφέρομαι στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, η οποία δεν είναι έκπληξη για όσους διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις ή όσους μιλούν με δημοσκόπους. Είναι η επιβεβαίωση της RealPoll η οποία πρώτη είχε δείξει το πολιτικό τοπίο αυτή τη στιγμή. Βέβαια τα πράγματα είναι ρευστά και να θυμίσω ότι κάποτε, η Πλεύση Ελευθερίας ήταν δεύτερη και σήμερα αγωνίζεται να κρατήσει τα νούμερά της. Και επειδή οι εκλογές δεν είναι κοντά και η βαλίτσα θα πάει μακριά, υπάρχει χρόνος για ανακατατάξεις στο ήδη ρευστό τοπίο.

Μεγάλες αντιδράσεις για Δούκα

Θα πάω τώρα στο ΠΑΣΟΚ όπου γίνεται χαμός με την πρόταση του Χάρη Δούκα για συμπόρευση με τον Τσίπρα. Δεν είναι λίγοι που κατηγορούν τον δήμαρχο για εκφραστή της συνιστώσας Τσίπρα εντός ΠΑΣΟΚ. Οι χαρακτηρισμοί είναι σκληροί στο παρασκήνιο και μάλιστα πολλοί λένε ότι αυτό επεδίωκε εξ αρχής ο Χάρης Δούκας, δηλαδή μια συμμαχία με τον Αλέξη Τσίπρα και οι επικριτές του λένε να κοιτάξουμε να δούμε ποιοι από το ΠΑΣΟΚ στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό, με την επισήμανση ότι ήταν υποστηρικτές του δημάρχου Αθηναίων στις εσωκομματικές εκλογές. Θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο διότι υπάρχει πρόταση ακόμα και για διαγραφή του αν και δεν το βλέπω ως πιθανό σενάριο, χωρίς όμως να αποκλείω τίποτα με όσα γίνονται.

Την έκανε τη ζημιά ο Δούκας

Σαμπάνιες άνοιγαν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την αναταραχή που προκάλεσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Κι αυτό γιατί όπως έλεγαν οι ψηφοφόροι που κατατάσσουν τον εαυτό τους στο κέντρο και θεωρούν ότι είναι μετριοπαθείς, ένιωσαν ανατριχίλα στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να μετατραπεί σε ένα ακολούθημα του ανθρώπου ο οποίος το λοιδόρησε και το λεηλάτησε όσο κανείς άλλος. Η συζήτηση αυτή επίσης έβαλε φρένο και θόλωσε την όποια εικόνα κυβερνησιμότητας προσπαθούσε να οικοδομήσει -χωρίς μεγάλη επιτυχία- ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος είναι και πάλι όμηρος διεργασιών που δεν έχουν να κάνουν με προγραμματικές προτάσεις αλλά με συμμαχίες που δεν θέλει σε καμία περίπτωση. Και χαλάει επίσης το αφήγημα που είχε υιοθετήσει μέχρι χθες της νίκης έστω και με μια ψήφο. Και είναι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να χάνει και άλλες δυνάμεις με το μέλλον να φαντάζει αβέβαιο. Με βάση τα παραπάνω, στελέχη της ΝΔ εκτιμούν ότι όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι θα ακούσουν με προσοχή τα όσα λέει εδώ και καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσσοντας την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας.

Η άποψη Δούκα και η δήλωση Νυφούδη

Όσον αφορά το παρασκήνιο της συνέντευξης του Χάρη Δούκα στο Mega, θα σας στεναχωρήσω αλλά δεν υπάρχει. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπήρξε κανένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Δημάρχου Αθηναίων και ΕΛ.Α.Σ. και καμία παρασκηνιακή επαφή. Αυτή είναι η προσωπική άποψή του, την οποία την έχει πει αρκετές φορές κατά το παρελθόν ενώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπήρξε συνομιλία πλατείας Κοτζιά και Χαριλάου Τρικούπη για να πέσει χαμηλά το θέμα. Από την άλλη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, έκανε μία κάθετη και δημόσια δήλωση η οποία ήταν σαν παρατήρηση, λέγοντας ότι ο Χ. Δούκας δεν αποτελεί πυρήνα της ηγετικής ομάδας και δεν μας αφορά. Βέβαια όπως μου είπε κορυφαίος δημοσκόπος, κάθετες άκομψες δηλώσεις μόνο στον Αλέξη Τσίπρα κάνουν κακό. Θα πρέπει να μάθει ότι βρίσκεται σε ένα κόμμα που θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μια ανάσα από το ΠΑΣΟΚ ο Σαλμάς

Ένα βήμα πριν περάσει την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη είναι ανεξάρτητος βουλευτής και ο οποίος εκλεγόταν από το 2000 με την Νέα Δημοκρατία. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Υγείας και τον διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο το 2024. Αν δεν το καταλάβατε, αναφέρομαι στον Μάριο Σαλμά ο οποίος όπως μαθαίνω είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, ο οποίος εντάσσεται στην στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Σας λέω λοιπόν ότι είναι ένα βήμα πριν ενταχθεί και γίνει πράσινος και όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω θα είναι και υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο. Να σας ενημερώσω επίσης ότι ο Μ. Σαλμάς έχει ήδη ψηφίσει μαζί με το ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Με αυτό τον τρόπο επίσης η Χαριλάου Τρικούπη αποκτά εκλογική παρουσία σε μία περιφέρεια με ισχυρή δεξιά παράδοση ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής αποκτά την πολιτική του στέγη.

Η σκιώδης κυβέρνηση του Ανδρουλάκη

Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη το πρωί και αυτή τη φορά θα πέσει στο τραπέζι η οριστικοποίηση της σκιώδους κυβέρνησης, όπου κάθε βουλευτής θα πάρει συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες – δηλαδή κάθε σκιώδης υπουργός θα έχει απέναντι του το αντίστοιχο κυβερνητικό στέλεχος. Θα το πάρει «αγκαζέ» ή αλλιώς πρόσωπο με πρόσωπο, αρμοδιότητα με αρμοδιότητα. Η απόφαση για την κατεύθυνση είχε ληφθεί ήδη στο προηγούμενο Πολιτικό Συμβούλιο και αύριο έρχονται τα ονόματα και οι ρόλοι και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Ουσιαστικά είναι η πρώτη απόπειρα έργου μετά τη δημοσκοπική ρευστότητα και περιμένουμε να δούμε πως θα πάει.

Ντόμινο εξελίξεων στη Νέα Αριστερά

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες και στη Νέα Αριστερά, καθώς ίσως σήμερα ή το αργότερο αύριο, 7 βουλευτές από τους 11, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους. Ποιοι είναι αυτοί; Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Πρόκειται για στελέχη που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των πολιτικών διεργασιών των τελευταίων ετών και η αποχώρησή τους αναμένεται να επιφέρει βαρύ πλήγμα στην οργανωτική και κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος. Επίσης μου λένε ότι θα υπάρξει ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων που αναμένεται να εκδηλωθεί ταυτόχρονα σε κομματικά όργανα, νομαρχιακές οργανώσεις και τοπικές δομές. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των στελεχών που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν σε περισσότερα από 150, στοιχείο που αποτυπώνει το βάθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η Νέα Αριστερά.

Διαλύεται η ΚΟ

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα σενάρια, στη Βουλή θα παραμείνουν μόνο τέσσερις βουλευτές ως εκπρόσωποι του κόμματος – η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου. Ωστόσο, με μόλις τέσσερις βουλευτές δεν θα είναι δυνατή η διατήρηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γεγονός που θα μεταβάλει σημαντικά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και θα περιορίσει τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης του κόμματος εντός του Κοινοβουλίου.

Σε μεγάλη κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ

Και να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ όπου και εδώ είναι η εβδομάδα της κρίσεως διότι θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η πιο σημαντική και κρίσιμη συνεδρίαση των τελευταίων χρόνων, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, θα έχουμε αποχώρηση τουλάχιστον των μισών μελών της εάν δεν περάσει πρόταση για αναστολή της λειτουργίας του κόμματος και στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα.

Παραιτήσεις Συριζαίων βουλευτών

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι έρχονται και παραιτήσεις πιθανότατα μετά την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών του κόμματος. Σε αυτή τη φάση θεωρούνται σίγουροι προς παραίτηση οι Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Μίλτος Ζαμπάρας που θα στηρίξουν την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Η παραίτηση Κόκκαλη

Με τον Αλ. Τσίπρα αναμένεται να συμπορευτεί και ο Πέτρος Κόκκαλης που χθες έκανε γνωστό ότι παραιτείται από γραμματέας του κόμματος Κόσμος που ήταν δικό του δημιούργημα. Εδώ και καιρό είχε κλειδώσει η συμπόρευση του με τον πρώην πρωθυπουργό που τον ήθελε μαζί του.

Κόφτη στις δωρεές θα βάλει ο Τσίπρας

O Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του κόμμα και όπως μαθαίνω θέλει να εντάξει και έναν από τους πιο αγαπημένους όρους της ελληνικής πολιτικής ρητορείας. Τη διαφάνεια. Κορυφαίο στέλεχος του νέου φορέα μου είπε χαρακτηριστικά ότι τα οικονομικά του κόμματος θα είναι τα πιο διαφανή που έχουμε δει ποτέ σε κόμμα. Τώρα θα μου πείτε πως θα γίνει αυτό. Όπως μου τόνισε, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας όπου γίνεται η εγγραφή νέων μελών, δεν αρκεί αυτό, θα πρέπει να πληρώνουν και κάποιοι. Επίσης, στο όνομα της διαφάνειας. Θα υπάρξει και κόφτης στις δωρεές μελών και φίλων. Και αυτός ο κόφτης θα είναι χαμηλός. Βέβαια δεν ξέρω πως θα γίνει αυτό όταν ο κόφτης θα είναι χαμηλός και θες να είσαι κόμμα εθνικής κλίμακας. Η διαφάνεια όπως μου είπε με νόημα, είναι αρετή αλλά, χωρίς δομή είναι κατάρα. Ήρθε η ώρα ο Τσίπρας και ο νέος του φορέας να έχουν δομή, Όχι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα Ποσειδώνια των ρεκόρ και η αντοχή της ελληνικής ναυτιλίας

Με φόντο τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική ανατροπή που αλλάζει τα δεδομένα στη θάλασσα, τα Ποσειδώνια 2026 άνοιξαν χθες τις πόρτες τους στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία φορά την αφρόκρεμα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η φετινή διοργάνωση κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, με περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και παρουσία αρχηγών κρατών, υπουργών ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών και διεθνών οργανισμών. Οι διοργανωτές της παγκοσμίου βεληνεκούς έκθεσης εκτιμούν πως τα Ποσειδώνια 2026 θα είναι τα μεγαλύτερα στην ιστορία τους, ενώ η άμεση οικονομική επίδραση για την ελληνική οικονομία υπολογίζεται σε πάνω από 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η αξία των εμπορικών συμφωνιών που αναμένεται να κλειστούν στο περιθώριο της διοργάνωσης. Το καίριο μέτωπο, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Η έκθεση γίνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία καλείται να κινηθεί ανάμεσα σε πολεμικές εντάσεις, νέους περιβαλλοντικούς κανόνες, ακριβότερη χρηματοδότηση, ψηφιοποίηση και πίεση για πράσινα καύσιμα. Παρόλ’ αυτά μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η μαζική συμμετοχή στα Ποσειδώνια λειτουργεί και ως μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και την ελληνόκτητη ναυτιλία.

Η MHP, η Νιτσιάκος και το ντόμινο που μπορεί να φέρει στο ελληνικό κοτόπουλο

Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα ότι η είσοδος της MHP στη Νιτσιάκος θεωρείται κατά πάσα πιθανότητα, η κίνηση που ανοίγει έναν νέο κύκλο ανακατατάξεων στην ελληνική αγορά κοτόπουλου. Και αυτό διότι για πρώτη φορά ένας πολυεθνικός κολοσσός με τόσο μεγάλο εκτόπισμα μπαίνει απευθείας στον πυρήνα της εγχώριας πτηνοτροφίας, αποκτώντας πρόσβαση σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο καθετοποιημένους παίκτες της αγοράς. Σας θυμίζω ότι η ουκρανική MHP συμφώνησε να αποκτήσει σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος, με προοπτική να φτάσει έως και το 100%, ενώ η ελληνική εταιρεία έρχεται στη συμφωνία με τζίρο 530 εκατ. ευρώ το 2024, EBITDA 43 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη για πωλήσεις 570 εκατ. ευρώ το 2025. Πρόκειται δηλαδή για έναν ισχυρό εγχώριο παίκτη, που περνά σε όμιλο με διεθνές αποτύπωμα, τεχνογνωσία, κεφάλαια και έντονη εξαγωγική στόχευση. Το στοιχείο που κάνει τη συμφωνία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι η ελληνική αγορά κοτόπουλου, αν και έχει σημαντικό μέγεθος, παραμένει σχετικά συγκεντρωμένη γύρω από λίγους μεγάλους παίκτες, αλλά όχι πλήρως ενοποιημένη. Η Πίνδος βρίσκεται στην πρώτη θέση με μερίδιο περίπου 32%-33% σε όγκο παραγωγής, ακολουθεί η Νιτσιάκος με 29% και η Αμβροσιάδης με 21%, σε μία αγορά συνολικής αξίας περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι τρεις πρώτοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, όμως η είσοδος ενός διεθνούς παίκτη αλλάζει την ένταση του ανταγωνισμού. Στην αγορά ήδη εκτιμούν ότι η συμφωνία MHP-Νιτσιάκος μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής εξελίξεων.

Οι δοκιμές στη Στοά Αρσακείου και το πάρτι του ιδρυτή του Google Maps

Σε φάση δοκιμαστικών κινήσεων πληροφορούμαι ότι βρίσκεται η νέα ζωή της Στοάς Αρσακείου, η οποία αρχίζει σταδιακά να επανασυστήνεται στο κοινό ως χώρος πολιτισμού, εκδηλώσεων και συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας. Η ιστορική στοά, που για χρόνια παρέμενε συνδεδεμένη κυρίως με τη μνήμη ενός παλαιότερου εμπορικού και βιβλιοφιλικού περάσματος, ως Στοά του Βιβλίου, μπαίνει πλέον σε μία διαφορετική περίοδο, με το αίθριό της να λειτουργεί ήδη ως πεδίο δοκιμής για συναυλίες, events και βραδιές με έντονο αστικό χαρακτήρα. Τις τελευταίες ημέρες, στο αίθριο όπου στεγάζεται το El Culture και αναπτύσσεται το εγχείρημα Stoa Culture, έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές, δίνοντας μία πρόγευση για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος στην πλήρη ανάπτυξή του. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το πάρτι για τη διοργάνωση Panathēnea, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Lars Rasmussen, συνιδρυτής του Google Maps και πρόσωπο με ισχυρή διεθνή διαδρομή στον χώρο της τεχνολογίας, o οποίος μένει μόνιμα στη χώρα μας μαζί με τη σύντροφό του Ελομίδα Βισβίκη, γνωστή από την παρουσία της στο Cash or Trash. Στη διάρκεια του οποίου μάλιστα όπως με πληροφορούν σχηματίστηκαν ουρές σε όλο το τετράγωνο της Στοάς, από τους εκπροπώπους της επιχειρηματικής startup σκηνής που έσπευσαν για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο ομογενής Ντέννης Λίδης ανοίγει παρτίδες στην Ελλάδα

Ακούω ότι ένα νέο όνομα από την ομογένεια εμφανίζεται στο ελληνικό real estate, με τον Ντέννη Λίδη να κάνει το πρώτο του θεσμικό βήμα στην Ελλάδα μέσω της σύστασης νέας εταιρείας. Ο λόγος για τη Lidis Property Partners Holding, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Ντέννης Λίδης, ιδρυτής και επικεφαλής της Lidis Property Partners, ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με διαδρομή στην αγορά ακινήτων της Αυστραλίας. Μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Σίδνεϊ, όπου και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές real estate διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μέσω private equity funds, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων ακινήτων συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, περνώντας μέσα από διαφορετικούς κύκλους της αγοράς. Η ίδρυση της ελληνικής εταιρείας δείχνει ότι ο ομογενής επιχειρηματίας ανοίγει πλέον παρτίδες και στην Ελλάδα, σε μία περίοδο κατά την οποία το εγχώριο real estate εξακολουθεί να προσελκύει κεφάλαια από το εξωτερικό, αλλά και ενδιαφέρον από Έλληνες της διασποράς που βλέπουν ευκαιρίες στην αγορά. Η νέα εταιρεία έχει έδρα στην Κηφισιά, με μετοχικό κεφάλαιο 35.000 ευρώ, ενώ αντικείμενό της είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου και η παροχή συμβουλών επιχειρηματικής διαχείρισης. Το 100% της Lidis Property Partners Holding Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανήκει στη Wormhole Investments Ltd, με έδρα την Κύπρο, η οποία εκπροσωπείται από τον ίδιο τον Λίδη.

Τα μαντάτα του Περιστέρη – Τέρνα για το τρίμηνο

Με ενδιαφέρον αναμένω τα σημερινά μαντάτα από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα του Γιώργου Περιστέρη, καθώς πριν από το άνοιγμα της αγοράς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Η εικόνα που προεξοφλεί η αγορά έχει διπλή ανάγνωση. Αφενός χαμηλότερος τζίρος, αφετέρου αισθητά ισχυρότερη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα έσοδα του ομίλου στα 935 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση. Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη συνεισφορά του ενεργειακού σκέλους, η οποία φαίνεται ότι υπερκαλύπτει την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα και την ενισχυμένη βάση των παραχωρήσεων. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται χαμηλότερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 74% σε σχέση με πέρυσι.

Μπλόκο σε οικόπεδο της Ten Brinke στο Ελληνικό

«Μπλόκο» έθεσε σύμφωνα με πληροφορίες μου σε οικόπεδο της ολλανδικής πολυεθνικής κατασκευαστικής, Ten Brinke στη Γλυφάδα, το υπουργείο Πολιτισμού. Το ακίνητο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την περιοχή όπου κατασκευάζεται το καζίνο της ΓΕΚ Τέρνα με τη Hard Rock International στο Ελληνικό. Η υπόθεση αφορά ακίνητο στη συμβολή των οδών Ευρυάλης, Δημητρίου Ροντήρη και Βελή, στα δικηγορικά της Γλυφάδας, στα σύνορα ακριβώς με την επένδυση του καζίνο. Η απόφαση προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων, με αιτιολογία τη γειτνίασή του με κτίριο που αποτελεί νεότερο μνημείο.

Η μεγαλύτερη έως τώρα επένδυση στην υδροπονική καλλιέργεια στην Ελλάδα

Μετά το αρχικό μπλόκο που είχε μπει στο επενδυτικό σχέδιο της Wonderplant, η εταιρεία των Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Μιχάλη Αραμπατζή, Σταύρου Νένδου και Θέμη Μακρή φαίνεται ότι ξαναμπαίνει σε τροχιά υλοποίησης για τη μεγάλη υδροπονική επένδυση στη Δυτική Μακεδονία. Η υπόθεση έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς μετά την απόρριψη της μίσθωσης της αρχικής έκτασης από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, για την αρχική χωροθέτηση, βρέθηκε νέα έκταση, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκκίνηση του project. Η αρχική έκταση απορρίφθηκε λόγω του ότι ήταν γειτονική με αρχαιολογικό χώρο. Θυμίζω εδώ ότι η επένδυση αγγίζει τα 170 εκατομμύρια ευρώ και μέρος αυτής επιδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Θα είναι μάλιστα η μεγαλύτερη έως τώρα επένδυση στην υδροπονική καλλιέργεια στην Ελλάδα. Το νέο οικόπεδο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής, στον Δήμο Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και έχει συνολική επιφάνεια περίπου 1.095 στρέμματα. Εκεί η Wonderplant σχεδιάζει την εγκατάσταση τριών υδροπονικών θερμοκηπίων, μαζί με τα συνοδά έργα. Το θέμα περνάει σήμερα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει για την έγκριση ή μη της άδειας εγκατάστασης. Η Wonderplant αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καθετοποιημένης αγροδιατροφικής επένδυσης στην Ελλάδα, με έμφαση στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας. Πίσω από την εταιρεία βρίσκονται γνωστά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, με μακρά διαδρομή στη βιομηχανία τροφίμων, ο Μιχάλης Αραμπατζής της Ελληνικής Ζύμης, ο Σταύρος Νένδος της Select και ο Θέμης Μακρής.

Η Μάρα Δαρμουσλή έφτιαξε τη δική της holding

Νέα κίνηση αυτή τη φορά στο επιχειρηματικό πεδίο έκανε η Μάρα Δαρμουσλή, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από την πορεία της στο μόντελινγκ και την υποκριτική. Η ίδια προχώρησε στη δημιουργία της Darma Holdings με έμπνευση από τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου της και έδρα τη Γλυφάδα. Η εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα εταιρικό όχημα που μπορεί να λειτουργήσει ως «ομπρέλα» συμμετοχών ή μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων. Η Μάρα Δαρμουσλή εμφανίζεται ως μοναδική εταίρος, έχοντας καταβάλει το σύνολο του κεφαλαίου και κατέχοντας το 100% των εταιρικών μεριδίων. Παράλληλα, αναλαμβάνει και τη διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπώντας την μεμονωμένα.

Η ανάκαμψη, το Πόρτο Καρράς και οι βαριές υποχρεώσεις της Τεχνικής Ολυμπιακής

Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η Τεχνική Ολυμπιακή της οικογένειας Στέγγου επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να χτίσει ένα νέο αφήγημα, αρκετά διαφορετικό από εκείνο της εποχής που το όνομά της ήταν ταυτισμένο με το Πόρτο Καρράς. Το εμβληματικό τουριστικό συγκρότημα της Χαλκιδικής, που για δεκαετίες αποτέλεσε το βαρύ χαρτί του ομίλου, πέρασε τελικά στον Ιβάν Σαββίδη, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο για την οικογένεια Στέγγου και αφήνοντας την Τεχνική Ολυμπιακή να αναζητήσει νέα ταυτότητα. Η εταιρεία εμφανίζει σαφώς βελτιωμένη εικόνα στα οικονομικά της μεγέθη. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2025 ανήλθε σε 20,37 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,6% σε σχέση με το 2024. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 3,67 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ενίσχυση του real estate, όπου τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν, από 2,21 εκατ. ευρώ το 2024 σε 4,46 εκατ. ευρώ το 2025. Ωστόσο, πίσω από την ανάκαμψη υπάρχει και η άλλη όψη του ισολογισμού. Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε 69,85 εκατ. ευρώ, δηλαδή είναι υπερτριπλάσιες του ετήσιου τζίρου των 20,37 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για στοιχείο που δείχνει ότι, παρά την καθαρή βελτίωση των αποτελεσμάτων, το μέγεθος των υποχρεώσεων παραμένει βαρύ σε σχέση με την παραγωγή εσόδων. Βέβαια, η εικόνα χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση, καθώς η εταιρεία εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 59,01 εκατ. ευρώ και καθαρή ταμειακή θέση 45,30 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, ο όμιλος δεν δείχνει να πιέζεται άμεσα από δανειακή ασφυξία. Αντιθέτως, παρουσιάζει ισχυρή ρευστότητα και ίδια κεφάλαια 201,81 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 74,3% του παθητικού. Το στοίχημα για τον όμιλο Στέγγου είναι πλέον αν η Τεχνική Ολυμπιακή μπορεί να μετατρέψει τη ρευστότητα και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε επαναλαμβανόμενα έσοδα. Μετά την εποχή του Πόρτο Καρράς, η νέα ιστορία γράφεται σε real estate, ναυτιλία και μαρίνες.

Γιατί καθυστερεί το mega project της HIG στον Ασπρόπυργο;

Το αρχικό σχέδιο για το mega logistics project της HIG Capital στον Ασπρόπυργο φαίνεται πως έχει δώσει τη θέση του σε μία πιο προσγειωμένη εκδοχή. Η επένδυση της Streem Developments, συμφερόντων HIG, στις παλιές εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος, προχωρά πλέον με βάση την πρόσφατη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Ωστόσο, η αδειοδοτική αυτή εξέλιξη έρχεται ύστερα από σημαντική χρονική υστέρηση, καθώς ο αρχικός στόχος ήταν οι εργασίες να ξεκινήσουν μέσα στο 2025. Για το πλάνο αυτό είχαν βολιδοσκοπηθεί και μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Τελικά, το project επανασχεδιάστηκε ως κέντρο αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων, μη επικίνδυνων εμπορευμάτων. Θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο 292.310 τ.μ., με κάλυψη 114.417 τ.μ. και αποθηκευτικό όγκο ξηρού φορτίου κοντά στα 1,98 εκατ. κυβικά μέτρα. Ωστόσο έως και αυτή τη στιγμή η επένδυση παραμένει επί της ουσίας «κολλημένη».

Το 70ο κατάστημα της πολωνικής «Zara» και η εξάπλωση στην Ελλάδα

Μαθαίνω από έγκυρα χείλη ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για την πολωνική LPP, τον όμιλο που αναπτύσσει μεταξύ άλλων τα brands Sinsay και Mohito. Το ντεμπούτο της Sinsay στην ελληνική αγορά το 2023 φαίνεται ότι αποτέλεσε την αρχή της ιδιαίτερα επιθετικής επέκτασης, καθώς μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια το δίκτυο έφτασε ήδη τα 70 καταστήματα. Το πιο πρόσφατο ορόσημο είναι το άνοιγμα του 70ου καταστήματος στην Κέρκυρα. Η LPP αποδίδει την ταχεία διείσδυσή της στην ελληνική αγορά στον συνδυασμό προσιτών τιμών και εμπορικού σχεδιασμού, ένα μοντέλο που φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση στον Έλληνα καταναλωτή. Σας θυμίζω επίσης εδώ ότι το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Mohito στη Θεσσαλονίκη δείχνει ότι ο όμιλος δεν περιορίζεται μόνο στη Sinsay, αλλά δοκιμάζει σταδιακά και άλλα σήματα του χαρτοφυλακίου του στην ελληνική αγορά.

Εγκαίνια σήμερα για τη Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ραντεβού με το ταμπλό του Ελληνικού Χρηματιστηρίου δίνει σήμερα, 2 Ιουνίου, η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου, ημερομηνία κατά την οποία ξεκινάει η διαπραγμάτευση της μετοχής της στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η ναυτιλιακή εταιρεία προχωρά στην παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί από τη Wall Street, καθώς οι τίτλοι της θα εξακολουθήσουν να διαπραγματεύονται κανονικά και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Safe Bulkers, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 στις Νήσους Μάρσαλ και έχει την έδρα της στο Μονακό, δραστηριοποιείται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου. Ο στόλος της εξυπηρετεί κυρίως τη μεταφορά βασικών εμπορευμάτων, όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας και σιτηρά, ενώ συμπληρωματικά μεταφέρει φορτία όπως βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα.