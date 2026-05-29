Γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος στο συνέδριο του Newsbeast

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με τα του οίκου μας και με το χθεσινό συνέδριο με θέμα «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο». Πολλές και ενδιαφέρουσες οι ομιλίες και οι συζητήσεις των προσκεκλημένων, ιδιαίτερα σημαντικών προσώπων, με αρκετά μηνύματα. Μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση που χαιρετήθηκε από όλο το πολιτικό και επιχειρηματικό φάσμα και έδειξε ότι μπορεί να γίνει γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος για κρίσιμα ζητήματα, χωρίς φωνές, αντιπαλότητες και συγκρούσεις, αλλά με αντιπαράθεση προτάσεων και ιδεών.

Κατακλύστηκε, λοιπόν, από κόσμο η κεντρική αίθουσα συνεδρίων του ολοκαίνουριου ξενοδοχείου «The Ilisian» (πρώην Hilton) για το συνέδριο. Ακριβώς στις 10:00 χθες το πρωί η Σία Κοσιώνη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους για να ακολουθήσουν αμέσως μετά 23 διαφορετικά θεματικά πάνελ με συνεντεύξεις one-to-one. Ένας δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη από έναν σημαντικό θεσμικό παράγοντα ή business leader. Ένα μοντέλο, στο one-to-one αναφέρομαι, που, θυμηθείτε με, θα αντιγραφεί από την αγορά.

Από νωρίς είχε πάρει θέση στην πρώτη σειρά η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, όπως και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, που παρακολούθησε τις αρχικές ολιγόλεπτες συζητήσεις μέχρι να έρθει η σειρά της να μιλήσει. Όταν άκουσε το όνομά της, ανέβηκε πάνω, ακούμπησε το κινητό της τηλέφωνο με τη χακί θήκη πάνω στο τραπεζάκι της σκηνής, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να ξεδιπλώνει την κυβερνητική πολιτική πάνω στον τομέα της. Αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, στις αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά εργασίας, στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και στο επικείμενο νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα των αμοιβών στους χώρους δουλειάς.

Όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση, παρέμεινε στην αίθουσα προκειμένου να ακούσει και τα όσα είχε να πει ακολούθως ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής του e-ΕΦΚΑ και φυσικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Άλλωστε την αφορούσαν αφού ο δόκτωρ αναφέρθηκε στη σχέση αγορά εργασίας και δημογραφικού προβλήματος.

Στην αίθουσα όμως ήταν και η Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, που συνομίλησε με αρκετό κόσμο. Κάποια στιγμή όμως κοίταξε το ρολόι της, είδε ότι η ώρα είχε περάσει και αποχώρησε. «Δυστυχώς, θα πρέπει να φύγω, όπου να ‘ναι πρέπει να προεδρεύσω στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου» είπε.

Σημαντική στιγμή ήταν αυτή που αφορούσε τη βράβευση του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου από τον CEO του Newsbeast Βασίλη Δημαράκη, για την αξιομνημόνευτη πορεία και τις ηγετικές του επιχειρηματικές ικανότητες εδώ και πέντε δεκαετίες – δεν το λες και λίγο. Όπως είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, για εκείνον αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η συγκεκριμένη βράβευση, καθώς «τα εργασιακά ήταν πάντα ένας χώρος ο οποίος με έθελγε». Και πρόσθεσε με συγκίνηση: «Γοητεύτηκα από αυτά όταν μπήκα στον ΣΕΒ και συνάντησα έναν άνθρωπο, που δεν είναι πια στη ζωή, τον Νίκο Αναλυτή. Θεωρώ τον εαυτό μου παιδί του και προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να ακολουθήσω το δικό του παράδειγμα και να δείξω ότι μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση, συνεννόηση και διάθεση για κοινές λύσεις».

Όταν ρωτήθηκε αργότερα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Φιλιππίδη, αν έχει συζητήσει ποτέ με εργαζόμενους προκειμένου να αλλάξει μία επιχειρηματική απόφαση», απάντησε πως «Όχι, γιατί τις επιχειρηματικές αποφάσεις τις κουβεντιάζω κάθε φορά με έναν πολύ μεγάλο αριθμό στελεχών».

Παύλος Χρηστίδης και Έφη Αχτσιόγλου άσκησαν κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης αλλά κατέθεσαν και τις προτάσεις τους. Οι συζητήσεις τους είχαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Το «παρών» στο συνέδριο έδωσε και ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όταν ανέβηκε στη σκηνή το πρώτο που έκανε ήταν να βάλει το κινητό του τηλέφωνο σε «Λειτουργία Πτήσης» προκειμένου «να μην μας ενοχλούν» όπως είπε. Το τηλέφωνο του κυβερνητικού εκπροσώπου χτυπάει συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Εκεί που γέλασε, ήταν όταν ο διευθυντής της ιστοσελίδας Βίκτωρας Μοντζέλλι τον ενημέρωσε πως πριν ανέβουν οι δυο τους στη σκηνή, έριξε μια ματιά στην live streaming κάλυψη του συνεδρίου και είδε πως ήταν περισσότεροι από 60.000 που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση. «Επειδή φτάνουμε στο τέλος της συνομιλίας μας, να κάνουμε και μια πολιτική ερώτηση, θα μας πείτε πότε θα γίνουν εκλογές;». ρώτησε. Ο Π. Μαρινάκης μειδίασε και ξέφυγε με μια ντρίπλα. «Επειδή προ μηνών μου είχατε κάνει και πάλι μια συνέντευξη για το πώς βλέπω ότι θα είναι ο κόσμος το 2040, και πολύ καλά κάνετε, πίστευα ότι το 2027 θα έχετε την ημερομηνία και γι’ αυτό ήρθα, μπας και το μάθω».

Καθηλωτικός ο Δημήτρης Μιχόπουλος με τις τέσσερις θεματικές ενότητες «Πέρα από τα προφανή». Εκτίμησε ότι «ο μάνατζερ ως ρόλος τελειώνει» και πως η AI θα μπορεί να προΐσταται ανθρώπων με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και δομή, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων. «Ο άνθρωπος θα μπορεί να είναι αρχιτέκτονας της ζωής με τεράστια δύναμη εργαλείων», είπε αναφερόμενος στο μέλλον που έρχεται. «Η άποψή μου είναι ότι δεν θα γονατίσουμε, θα ζήσουμε πολύ καλύτερα και ζηλεύω που δεν έχω ακόμη 50 χρόνια».

Όση ώρα οι καλεσμένοι ομιλητές παραχωρούσαν συνέντευξη στο συνέδριο του Newsbeast, ακριβώς απέξω η ιστοσελίδα είχε στήσει booth όπου μια πλειάδα προσωπικοτήτων τοποθετήθηκε από της ηγεσίας. Εκεί ήταν μεταξύ άλλων η Μαρία Συρεγγέλα, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Πέτρος Παππάς, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και πολλοί άλλοι. Τις ομιλίες παρακολούθησαν και οι Χρήστος Σταϊκούρας, Διονύσης Καλαματιανός.

Στο The Ilisian και ο Κασσελάκης

Στο The Ilisian, δίπλα στην αίθουσα του συνεδρίου, είδαμε και τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανο Κασσελάκη, με τον σύζυγό του Τάιλερ ΜακΜπεθ. Φορώντας κοντομάνικα μπλουζάκια, απολάμβαναν τον ήλιο και έπιναν καφέ μαζί με δύο συνεργάτες τους στο ανοικτό μπαρ – εστιατόριο του ξενοδοχείου, κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα και εμφανώς χαλαρά.

Σταθερά η πυξίδα το 2027

Θα πάω τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ρώτησα καλή πηγή μου τι γίνεται με τις τελευταίες εξελίξεις λόγω της ανακοίνωσης της δημιουργίας των νέων κομμάτων και εάν θα έχουμε σύνδεση με το χρόνο των εκλογών. Για να χρησιμοποιήσω τη λέξη πυξίδα που έβαλε και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας το τελευταίο διάστημα, αν και αυτό το είχε κάνει πριν πολλά χρόνια το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, έμαθα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στόχευση για το 2027. Τι σημαίνει αυτό; Η πυξίδα του δείχνει εκλογές το 2027 και μην ζυμώνεστε με όσα ακούτε γύρω γύρω με όσα λέγονται, γράφονται και κυκλοφορούν. Δηλαδή θα εξαντληθεί η τετραετία.

Το χαρτί της Προεδρίας της Ε.Ε.

Ε, αυτό, η εξάντλησης της τετραετίας δηλαδή, δεν θα γίνει, εάν γίνει κυριολεκτικά, αλλά θα φθάσει κοντά στο τέλος. Τι σημαίνει αυτό; Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. την 1η Ιουλίου 2027. Αυτό σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θέλει να έχει τελειώσει η εκλογική διαδικασία και ο σχηματισμός κυβέρνησης εντός του Ιουνίου σίγουρα και καλύτερα στις αρχές. Εάν μάλιστα χρειαστεί να γίνουν και δυο εκλογικές αναμετρήσεις λόγω μη επίτευξης αυτοδυναμίας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στηθούν κάλπες σίγουρα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Κάπου εκεί λοιπόν να τις υπολογίζεται νομίζω με όσα μαθαίνω. Και εκεί θα παίξει πολύ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το σύνθημα, «σταθερά με ευρωπαϊκή πορεία χωρίς περιπέτειες». Επίσης, λόγω της προεδρίας και των εκλογών, να περιμένετε αρκετούς ηγέτες κεντροδεξιούς στην Αθήνα, ίσως γίνει και σύναξη μιας μέρας για να σταλεί υποστηρικτικό μήνυμα στον Κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

Η ΝΔ, η ΕΟΚ και ο Χατζηδάκης

Και επειδή αναφέρθηκα στην προεδρία της Ε.Ε. από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, είδα χθες ένα βίντεο του Κωστή Χατζηδάκη για την επέτειο των 47 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της ΕΟΚ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μάλιστα είχε και μήνυμα για αντίσταση στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία με την επισήμανση ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αυτό θα ήθελε. Και όπως μου είπαν, ότι αυτό ήταν και ένα μήνυμα σε ομάδα βουλευτών της ΝΔ.

Η ώρα των «γαλάζιων» εξηγήσεων για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μαθαίνω ότι σε λίγες μέρες θα πάνε στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι βουλευτές που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να δώσουν εξηγήσεις μετά και την έκθεση που υπέβαλλε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στην Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου για την ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο. Και μου είπε καλή πηγή ότι καμία σχέση με όσα ακούστηκαν αρχικά και θα δούμε μικρά ποσά. Επί τη ευκαιρία να σας πως ότι οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης δεν θα πάνε διότι είχαν πάει μόνο τους για εξηγήσεις και αναμένουν εάν θα αρχειοθετηθεί ή όχι η υπόθεση γι’ αυτούς.

Ο Τσίπρας ανεβάζει στροφές

Και να περάσω στον Αλέξη Τσίπρα που ανεβάζει στροφές. Τον είδαμε χθες να πηγαίνει στον Άρειο Πάγο με την επίτιμη αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη. Η δικαστικός που ήταν η πρόεδρος στην δίκη της Χρυσής Αυγής και έβαλε τη σφραγίδα της στην καταδίκη των χρυσαυγιτών, συνόδευσε τον πρώην πρωθυπουργό στον Άρειο Πάγο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη και μου είπε καλή πηγή ότι θα δούμε και άλλες τέτοιες εκπλήξεις. Επίσης, χθες έμαθα ότι άλλο ένα στέλεχος από το ΠΑΣΟΚ πήγε στο κόμμα του Αλ. Τσίπρα και είναι ο αυτοδιοικητικός, πρώην μέλος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, ένθερμος άλλοτε, υποστηρικτής του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Λέτε να δούμε και άλλους πολιτικούς φίλους του Χ. Δούκα στην ΕΛ.Α.Σ.;

Η μεγάλη φυγή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σας ενημερώνω ότι μετράνε αντίστροφα στον ΣΥΡΙΖΑ και η τελική ευθεία για τη μαζική αποδόμηση της κοινοβουλευτικής του ομάδας είναι γεγονός. Οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μου από την Κουμουνδούρου δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Μπαίνουμε στη φάση της μεγάλης φυγής με το σχέδιο να είναι έτοιμο και με τους πρωταγωνιστές να έχουν κλειδώσει τις αποφάσεις τους. Θα υπάρχει ανεξαρτητοποίηση αλλά όχι και παράδοση της έδρας. Περίπου δέκα βουλευτές ετοιμάζουν τις επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά δεν θα φύγουν όλοι μαζί σε μια μέρα. Η στρατηγική προβλέπει ανεξαρτητοποιήσεις κατά μόνας, αλλά με ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ τους. Η σκληρή ομάδα των πέντε βουλευτών η οποία βρίσκεται έχει πάρει τις αποφάσεις της και πλέον δεν θα γυρίσουν να κοιτάξουν ξανά την πλατεία Κουμουνδούρου. Για να μην τρέφουμε όμως αυταπάτες, προφανώς και είναι εις γνώση του Αλέξη Τσίπρα.

Φεύγουν και από τη Νέα Αριστερά

Εξελίξεις αναμένονται -πιθανότατα εντός της ημέρας- στη Νέα Αριστερά. Και αυτό γιατί η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί σαν καταλύτης για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αλλάζοντας τις ισορροπίες και προκαλώντας νέους συσχετισμούς, καθώς πρόσωπα αναμένεται να «μετακινηθούν» το επόμενο διάστημα στην Αμαλίας ή να δηλώσουν πρόθεση σύμπλευσης. Ορισμένα deals έχουν ήδη γίνει, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες για παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Σε κάθε περίπτωση το κόμμα θα χάσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, δεδομένου ότι απαιτούνται για τη σύστασή της τουλάχιστον 10 βουλευτές, ενώ σε περίπτωση παράδοσης εδρών, δεδομένου ότι οι επιλαχόντες έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να καταλάβει το κόμμα και πάλι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως η πηγή μου κάνει λόγο για 5 – 6 ανεξαρτητοποιήσεις και συγκεκριμένα για τους: Αλέξης Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσεΐν Ζειμπέκ και πιθανότατα Θεανώ Φωτίου. Στο χθεσινό συνέδριο του Newsbeast, πάντως, η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε με τίτλο «Εργατολόγος, Πρώην Υπουργός Εργασίας, Βουλευτής». Σκέτο βουλευτής.

Το ΠΑΣΟΚ επιθετικά έναντι Τσίπρα

Και σε όλο αυτό το σκηνικό και τις μετακινήσεις και από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ τι θα κάνει η Χαριλάου. Τρικούπη; Ρώτησα χθες κεντρικά στελέχη και μου είπαν ότι θα υπάρξει επίθεση στον Αλ. Τσίπρα και δεν θα του χαριστούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα μια πρώτη γεύση έδωσε χθες το ΠΑΣΟΚ με την επίθεση που έκανε για την πρώτη δημοσκόπηση. Θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις επιθετικές με δηλώσεις συγκεκριμένες για πολλά ζητήματα. Και επειδή αναφέρθηκα στις δημοσκοπήσεις, σήμερα θα έχουμε άλλη μια.

Μουρμούρα για Νυφούδη με το καλημέρα

Εντάξει σας έγραψα για την πεντάδα του Αλ. Τσίπρα στην επικοινωνιακή του ομάδα και επεσήμανα και το όνομα του Νίκου Νυφούδη, πρώην βουλευτή του Ποταμιού. Ε, χθες άρχισαν διάφοροι να τον πυροβολούν στα social media με αφορμή τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον του Αλ. Τσίπρα. Και όπως μου είπε παλαιός σύντροφος του πρώην πρωθυπουργού, «ο Αλέξης έχει μια τάση να μαζεύει γύρω του όσους τον έβριζαν ή του ασκούσαν κριτική». Και μου θύμισε την παλαιότερη αρνητική στάση έναντι του Αλ. Τσίπρα από τον καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη.

Αναβρασμός στη βιομηχανία καφέ

Αναβρασμός μαθαίνω ότι επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων καφέ. Κι αυτό γιατί το πλαφόν που έχει θεσπίσει το υπουργείο Ανάπτυξης, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Το βασικό επιχείρημα των μεγάλων εταιρειών επεξεργασίας καφέ, είναι ότι πέρσι η τιμή του καφέ στα Χρηματιστήρια αυξήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ότι ο κλάδος έκανε ελάχιστες ανατιμήσεις, προκειμένου να κρατήσει τους καταναλωτές. Για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους η τιμή χονδρικής του καφέ αυξήθηκε πάνω από 100% το 2025, ενώ οι ανατιμήσεις βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ την ίδια χρονιά ήταν κοντά στα επίπεδα του 7,5%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πέρσι οι ανατιμήσεις που έγιναν, σε καμία περίπτωση δεν αντικατόπτριζαν τις τιμές που αγόραζαν πρώτη ύλη στη χονδρική και ότι φέτος, που η αγορά εξομαλύνεται, το πλαφόν έρχεται και θέτει «ταβάνι» σε νέες ανατιμήσεις τη στιγμή που ο κλάδος είναι ιδιαίτερα πιεσμένος και ταυτόχρονα διακυβεύεται η επόμενη μέρα για αρκετές από τις εταιρείες του κλάδου.