BEAST

Τι θέλει ο Κώστας Καραμανλής

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν θα ξεκινήσω από τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. του, όπως είναι ο τίτλος του νέου κόμματός του και πρέπει να το συνηθίσουμε, αλλά με τον Κώστα Καραμανλή. Η νέα παρέμβαση, και αυτή αιχμηρή κατά της κυβέρνησης, του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναζωπύρωσε σενάρια για το τι θέλει πραγματικά. Ε, αυτό ήταν και ένα βασικό ερώτημα που έθεσα χθες σε δυο πολύ γνωστά πρόσωπα της ΝΔ που ξέρουν και τι σκέπτεται και τι θέλει ο Κ. Καραμανλής.

Δεν επιθυμεί πτώση της ΝΔ

Στις συζητήσεις που έκανα μου ξεκαθάρισαν, ότι ο Κ. Καραμανλής δεν επιθυμεί επουδενί την πτώση της ΝΔ και την ανατροπή της κυβέρνησης. Θεωρεί άμεση ανάγκη την αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ; Ναι, θα το ήθελε αλλά γνωρίζει καλά πως δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση. Οι συσχετισμοί είναι δεδομένοι στη ΝΔ.

Προσβλέπει στο Σαμαρά

Και να πάω τώρα στον έτερο πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στα σενάρια για το νέο κόμμα που ετοιμάζει. Λέγεται ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Πότε θα ανακοινωθεί θα φανεί. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εάν όμως ο Μεσσήνιος πολιτικός σιγουρευτεί ότι πάνε πίσω οι εκλογές, δηλαδή Άνοιξη του 2027, δεν θα βιαστεί να κάνει κίνηση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη ΝΔ κατά πόσο ο Κ. Καραμανλής είναι πίσω από το νέο κόμμα του Σαμαρά ή το στηρίζει. Ο Κ. Καραμανλής δεν στηρίζει Σαμαρά αλλά μπορεί να θέλει να προχωρήσει ο Σαμαράς. Περισσότερο ως πίεση προς το εσωτερικό της ΝΔ. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα.

Ακραίο σενάριο

Υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μου είπαν ότι πίσω από αυτά τα σενάρια είναι η κρυφή επιθυμία του Κ. Καραμανλή να επιστρέψει στην ενεργό πολιτικό σε κεντρικό ρόλο. Δεν σας κρύβω πως με ξάφνιασε αυτή η τοποθέτηση. Μου είπαν λοιπόν, ότι σε κάποιους κύκλους υπάρχει η εκτίμηση ότι κατά βάθος ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να έλθει πίσω ως παράκλητος στην ηγεσία της ΝΔ. Ό,τι πιο ακραίο πολιτικά έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα.

Το γαλάζιο τραπέζι με τη γραβιέρα Νάξου και το πολιτικό μενού

Στο φόρτε τους είναι τα τραπεζώματα μαθαίνω. Και σήμερα θα σας πω για δύο τραπέζια ξεχωριστά όπου το ένα ήταν γαλάζιο με πολιτική χροιά και το άλλο ήταν πράσινο με αφορμή γενέθλια βουλευτή. Θα ξεκινήσω με το πρώτο γιατί έχει πιο νόστιμο πολιτικό μενού. Το τραπέζι λοιπόν έγινε στα Ιλίσια και στην ταβέρνα «Τα σκαλάκια» με πρωτοβουλία του Βουλευτή Κυκλάδων Φίλιππου Φόρτωμα, o oποίος να υποθέσω ήταν και ο πληρωτής του λογαριασμού. Γύρω από το τραπέζι ήταν ο οικοδεσπότης και οι βουλευτές Μακάριος Λαζαρίδης, Περικλής Μαντάς, Στέλιος Πέτσας, Λάκης Βασιλειάδης, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Γιώργος Βρεττάκος, Ανδρέας Νικολακόπουλος και ο Τάσος Μπαρτζώκας. Την παράσταση έκλεψε, όπως έμαθα, όχι η συζήτηση που θα σας πω παρακάτω τι ειπώθηκε αλλά η γραβιέρα Νάξου που κέρασε ο Φόρτωμας στο τραπέζι και την οποία την τίμησαν όλοι δεόντως. Ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα ήταν στο επίκεντρο όπως και ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ έπεσε και στο τραπέζι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό της Αριστεράς, η ομήγυρης κατέληξε ότι η ΕΛ.Α.Σ. θα πάρει την δεύτερη θέση λέγοντας επίσης ότι αυτό ουσιαστικά συμφέρει και τον πρωθυπουργό. Όταν τέθηκε στο τραπέζι το όνομα του Αντώνη Σαμαρά εκεί η συμφωνία ήταν ομόθυμη. Αν τελικά κάνει κόμμα, θα το ανακοινώσει στο παρά πέντε, λίγο πριν τις εκλογές. «Βλέπει υποψηφίους ο Αντώνης», ειπώθηκε. Για το επίμαχο πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, η εκτίμηση των παρευρισκομένων ήταν ότι δεν θα προκαλέσει ζημιά στους βουλευτές καθώς υποστήριξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ηρεμία και σύμπνοια όπως καταλάβατε στο γαλάζιο τραπέζι.

Τα γενέθλια του Γερουλάνου

Πάμε τώρα και στο δεύτερο τραπέζι της βραδιάς, αυτό με το πράσινο χρώμα. Το σκηνικό αφορά γνωστό στέκι του Παγκρατίου, το οποίο είναι στέκι πολιτικών και δημοσιογράφων εδώ και χρόνια. Και επειδή η Νάξος είχε την τιμητική του και στο προηγούμενο τραπέζι, σας ενημερώνω ότι εδώ η Νάξος μέσω των προϊόντων της είναι το επίκεντρο. Αν δενvτο καταλάβατε αναφέρομαι στο Musique cafe. Εκεί όπου χθες το βράδυ, γιόρτασε τα γενέθλια του ο βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος. Με το μάτι μέτρησα γύρω στα τριάντα άτομα, κάτι που σημαίνει ότι αφορούσε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από το γραφείο του βουλευτή. Έτσι βέβαια όπως πρέπει να γίνονται τα γενέθλια χωρίς φανφάρες και φωτογραφίες για τα social αν και βέβαια τούρτα δεν είδα. Η στήλη του εύχεται χρόνια πολλά.

Η 5άδα του Τσίπρα

Ξαφνιάστηκα χθες όταν ήρθε δελτίο Τύπου, το πρώτο της ΕΛ.Α.Σ. και μάλιστα όχι από λογαριασμό του νέου κόμματος στο WhatsApp, αλλά από αυτόν του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξα να δω τι είναι και είδα πέντε βιογραφικά και ενημέρωση για τους εκπροσώπους Τύπου του κόμματος Τσίπρα, ένα βασικό και τέσσερις αναπληρωτές. Ούτε ομάδα για μπάσκετ να έφτιαχνε με δυο γυναίκες και τρεις άνδρες. Εκπρόσωπος Τύπου θα είναι η έως σήμερα, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, η δικηγόρος Θεώνη Κουφονικολάκου που αποτελεί πρόταση, όπως έμαθα του Γιώργου Χουλιαράκη, πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών. Αναπληρωτές, θα είναι ο οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων, Κώστας Καρπουχτσής, ο δικηγόρος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού, Νίκος Νυφούδης και η δικηγόρος, πρώην αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Άννα Παπαδοπούλου. Να πω την αλήθεια εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις, αλλά επαγγελματικά το πάνω χέρι το έχουν οι δικηγόροι, όπως και στο επιτελείο Τσίπρα, με τους Γιώργο Βασιλειάδη, Μιχάλη Καλογήρου και Γιάννα Πεππέ.

Δύο πρόσωπα, μία γεωγραφία

Σας ενημέρωσα χθες ότι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου του νέου κόμματος ΕΛ.Α.Σ. θα είναι ο Νίκος Νυφούδης. Επιλογή καθόλου τυχαία, αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχεται από έναν χώρο με σαφή κεντρώα χαρακτηριστικά, σας υπενθυμίζω ότι ήταν βουλευτής με το Ποτάμι, και από την άλλη η Θεσσαλονίκη για ακόμη μία φορά δείχνει να μην αγκαλιάζει τον πρώην πρωθυπουργό όσο εκείνος θα ήθελε. Στην εξίσωση της Βόρειας Ελλάδας μπαίνει δυναμικά και άλλο ένα πρόσωπο, ο Κώστας Καρπουχτσής από τις Σέρρες, πρώην βουλευτής και αυτός, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναλαμβάνει και αυτός θέση αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου. Σε έναν νομό ο οποίος είναι βαμμένος βαθύ μπλε και όπως θα θυμούνται μερικοί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε κατέβει το 2023 εκεί υποψήφιος αλλά προτίμησε να πάρει την έδρα του Πειραιά. Άρα, δύο επιλογές, δύο πρόσωπα, μία γεωγραφία. Η Βόρεια Ελλάδα.

Αυτοί που θα βγουν μπροστά

Εκτός από τα πέντε στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας για να μεταφέρουν τις θέσεις του κόμματός του μαθαίνω ότι θα υπάρχουν και άλλα 6-7 στελέχη που θα βγαίνουν στα ΜΜΕ. Ωστόσο όπως μου έλεγαν πηγές της ΕΛ.Α.Σ, ειδικά η δεύτερη επικοινωνιακή ομάδα δεν θα συμμετέχει σε πάνελ αλλά θα βγαίνουν κατά μόνας για να αποκτήσουν τριβή και να γίνουν γνωστοί. Να τους μάθει ο κόσμος. Μαθαίνω επίσης ότι στο επιτελείο Τσίπρα είναι πολύ ικανοποιημένοι από το γκελ που έκανε το όνομα του κόμματος. Κάποιοι πιο ψαγμένοι και απέναντι από τον Τσίπρα λένε ότι όταν θα καθίσει η σκόνη θα αρχίσουν τα δύσκολα.

Το καρφί του Πολάκη

Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης την είχε έτοιμη την ατάκα και θα έλεγα ήταν πετυχημένη για το νέο κόμμα Τσίπρα. Άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη, κάνοντας συνειρμό με το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ της Εθνικής Αντίστασης. Ε, λοιπόν ο Παύλος Πολάκης που δεν βρήκε μια λέξη στη Βουλή χθες για τον Αλ. Τσίπρα, έριξε το καρφί του, όταν η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, μπερδεύτηκε όταν πήγε να τον αναγγείλει ως ανεξάρτητο βουλευτή με την προηγούμενη κομματική του ιδιότητα. «Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ», είπε με δυνατή φωνή.

Η κυβερνητική ανάγνωση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Με ιδιαίτερη προσοχή διαβάζουν στο κυβερνητικό επιτελείο την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη διαμορφώνοντας ήδη διπλή πολιτική και επικοινωνιακή αξιολόγηση για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η πρώτη ανάγνωση που κυριαρχεί στην κυβέρνηση είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός αποτελεί μια πολιτική προσωπικότητα που έχει ήδη κριθεί από τους πολίτες για τη διακυβέρνησή του και κουβαλά ισχυρό φορτίο φθοράς από την περίοδο 2015-2019. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αντιπαρατεθεί πολιτικά με όρους «σύγκρισης έργου», θεωρώντας πως ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος δεν έχει ξεχάσει τις επιλογές εκείνης της περιόδου. Άνθρωπος που γνωρίζει τι συζητείται στο Μέγαρο Μαξίμου μου συμπλήρωνε ότι ο Αλέξης έχει επικοινωνιακό χάρισμα – κάνει γκελ «άλλο η πολιτική φθορά και άλλο η ικανότητα να παράγεις πολιτικό ενδιαφέρον» μου μετέφερε παραδεχόμενος ότι το νέο εγχείρημα ήδη προκαλεί κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό.

Μεγάλη αλήθεια από τον «ψηλό»

Από δεξιά κι αριστερά επανέρχονται διαρκώς τα περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας έχοντας ως επίκεντρο τα περίφημα «ήρεμα νερά». Μέχρι και ο νέος πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της Αριστεράς, Αλέξης Τσίπρας, έθεσε θέμα ξεχνώντας ίσως τους αστεϊσμούς με τη θάλασσα που «δεν είχε σύνορα». Και πραγματικά προσπαθώ να δω σε τι ακριβώς έχει υπαναχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν έχει κάνει βήμα πίσω ως προς τα κυριαρχικά δικαίωματα. Μόνο που δεν έχω βρεί κάτι που να δικαιολογεί αυτές τις -ας πούμε- κατηγορίες. Και αυτό το νέο γαϊτανάκι με το σχέδιο Ερντογάν και τα περί «γαλάζιας πατρίδας» πραγματικά ποιός μπορει να υποστηρίξει στα σοβαρά κάτι που προς το παρόν κυκλοφορεί προπαγναδιστικά στα τουρκικά ΜΜΕ; Πάντως, ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με τις ανάλογες αιχμές πρός όλες τις κατευθύνσεις, ερωτηθείς για τις κινήσεις της κυβέρνησης: «Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά καλά δούμε τι θα ψηφιστεί μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να “αγκαλιάσουμε” κάποια ακροατήρια δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους».

Σκεπτικισμός στο ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη, η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού προκαλεί σκεπτικισμό και δεν είναι λίγοι που πιστεύουν ότι θα πιέσει το κόμμα Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ, θα μεταβάλλει τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση και αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην πολιτική αντιπαράθεση με τη ΝΔ. Είδαν και την δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon χθες, πρώτη μετά την έλευση της ΕΛ.Α.Σ. και ξαφνιάστηκαν όχι για την πρωτιά της ΝΔ, αλλά για την καταγραφή ότι το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση, πίσω από το νέο κόμμα Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Καρυστιανού. Δεν το πίστευαν στη Χαριλόυ Τρικούπη και είπαν να περιμένουμε να δούμε και τις άλλες μετρήσεις, διότι δεν είναι δυνατόν, όπως σημείωναν, σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, κυριολεκτικά ώρες, να μπορεί να γίνει αξιόπιστη καταγραφή των προτιμήσεων της κοινής γνώμης. Στο επιτελείο Αλέξη Τσίπρα χαμογέλασαν, αλλά έλεγαν πως υπάρχει μακρύς δρόμος.

Μονίμως στο πόδι ο Τσουκαλάς

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και δίπλα στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, πήρε το μάτι μου τον Κώστα Τσουκαλά – τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος απορώ με το κουράγιο του να είναι όλοι ημέρα στο πόδι και να πηγαίνει από κανάλι σε κανάλι και από εκδήλωση σε εκδήλωση για να μιλήσει για θέματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν ότι ο εργατολόγος της Χαριλάου Τρικούπη μαζί με τον Άκη Παυλόπουλο έστησαν πηγαδάκι στα όρθια και μίλησαν κυρίως για την εκδήλωση – συζήτηση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Επαναλανσάρισμα του Ant1+ ετοιμάζουν Κυριακού, Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης

Η συμφωνία για την είσοδο της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ant1+ εκτός από επένδυση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για το 33,3% της εταιρείας που λειτουργεί την πλατφόρμα. Είναι κυρίως μία κίνηση στρατηγικής αναδιάταξης στην ελληνική αγορά streaming, όπου οι μεγάλοι μιντιακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι επιχειρούν να αποκτήσουν μέγεθος απέναντι στις διεθνείς πλατφόρμες και στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Σας θυμίζω ότι στο ίδιο σχήμα συμμετέχουν ισότιμα τρεις ισχυροί παίκτες, οι Alter Ego Media, Antenna Group και Motor Oil Group. Ο στόχος είναι το Ant1+ να επανεκκινήσει με νέο εμπορικό brand και ενισχυμένο περιεχόμενο, αξιοποιώντας την τοπική παραγωγή, τη διανομή και την τεχνολογία. Η ουσία της κίνησης βρίσκεται στη δημιουργία μίας ελληνικής συνδρομητικής πλατφόρμας με κρίσιμη μάζα συνδρομητών, που θα απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε συνεργασίες με εταιρείες. Επί της ουσίας η συμμαχία Κυριακού, Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη φιλοδοξεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή τηλεόραση, την pay TV και το διεθνές streaming.

Ο άνθρωπος πίσω από την OTUS και το Ξενία Βυτίνας

Υπάρχει κάτι ολωσδιόλου οξύμωρο στη διαδρομή του Στράτη Μπατάγια. Όπως ο ίδιος έχει πει χαριτολογώντας, το ξενοδοχείο που ήδη έχει δημιουργήσει στην Αρκαδία, είναι «ένα παιδί που όμως το λένε Μάννα. Αυτό είναι το όνομα που επέλεξε να δώσει στο πρώτο του ξενοδοχείο. Ωστόσο όπως φαίνεται αποφάσισε να κάνει και νέα επένδυση στην περιοχή. Ο Μπατάγιας, μέσω της OTUS I.K.E., είναι ο άνθρωπος που αναδείχθηκε οριστικός πλειοδότης στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για το ιστορικό Ξενία Βυτίνας. Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 36.638 τ.μ., φιλοξενεί το ανενεργό ξενοδοχείο 20 δίκλινων δωματίων, κατασκευασμένο το 1961 σε σχέδια του Κώστα Μπίτσιου και χαρακτηρισμένο από το 2008 ως μνημείο. Μετά το Μάννα, ο επιχειρηματίας στρέφεται σε ακόμη ένα ακίνητο με ισχυρό συμβολικό φορτίο. Η μακροχρόνια μίσθωση 40 ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10, του δίνει τον απαραίτητο χρόνο ώστε το Ξενία Βυτίνας να επανέλθει στον τουριστικό χάρτη της Αρκαδίας.

H Ναταλία Στράφτη στα ξενοδοχειακά projects της Premia

Παρά το γεγονός ότι η Ναταλία Στράφτη, είχε μείνει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς μετά την αποχώρηση της από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην Grivalia Hospitality του μεγαλοεπενδυτή Πρεμ Γουάτσα και της Eurobank, δεν άργησε να βρει το επόμενό της επαγγελματικό καταφύγιο όπως μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν. H νέα εταιρεία, Premia Hotel Invest, θυγατρική της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων Premia, με τη Στράφτη στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου η εισηγμένη θέλει να χτίσει πιο συστηματικά παρουσία στον τουρισμό. Τα τέσσερα ξενοδοχεία που διαθέτει ήδη η Premia θα παραμείνουν στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, ενώ τα νέα projects θα περάσουν στο νέο σχήμα. Στόχος είναι η δημιουργία ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου 250-300 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2026, με επενδύσεις αλλά και πιθανή συμμετοχή στη διαχείριση μονάδων.

Επενδύσεις 30 εκατομμύρια από Κρι Κρι

Με το πόδι στο «γκάζι» συνεχίζει η Κρι Κρι, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων σε Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελεί μέρος στοχευμένων κινήσεων. Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή νέο επενδυτικό κύκλο, με επίκεντρο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει πως το επενδυτικό πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει να «τρέχει». Για το σύνολο της χρονιάς που διανύουμε η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα κινηθούν μεταξύ 26 και 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κινήσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η αυξημένη ζήτηση, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, όπου το ελληνικό γιαούρτι παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Τα τέσσερα μαγαζιά που «πήρε» από την Carrefour ο Βασιλόπουλος

Η Σαντορίνη είναι ο νέος προορισμός για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία όπως κυκλοφορεί στην αγορά πήρε στα χέρια της τέσσερα franchise καταστήματα της Carrefour και τα εντάσσει στο δίκτυό της ως εταιρικά. Να σας πως ότι ήδη είχε ένα κατάστημα στο νησί η ΑΒ, αλλά πλέον έως το τέλος Ιουνίου θα ανοίξουν τα καινούργια που σας προανέφερα σε Περίσσα, Καμάρι και Μεσαριά, ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες λειτούργησε το πρώτο από αυτά τα τέσσερα στο Ημεροβίγλι.

Το deal των 118 εκατ. της Φράγκου με την Cosco

Κίνηση που δείχνει το βάθος των σχέσεων που χτίζονται στο διεθνές εφοπλιστικό προσκήνιο μεταξύ Ελλήνων καραβοκύρηδων και κινεζικών ομίλων αποτελεί η ναύλωση δύο νεότευκτων δεξαμενοπλοίων LR2 της Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου από την Cosco Shipping Energy Transportation, όπως ακούστηκε στη ναυτιλιακή αγορά. Τα δύο πλοία εντάσσονται στο στόλο των εννέα νεοναυπηγηθέντων LR2 που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Navios. Τα συγκεκριμένα πρόκειται να ναυλωθούν για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των πέντε ετών. Η αξία της συμφωνίας αποτιμάται στα 800 εκατ. γουάν, ή περίπου 118 εκατ. δολάρια, με την κινεζική πλευρά να σημειώνει ότι το τίμημα κινείται στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς για αντίστοιχα πλοία.