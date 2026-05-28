Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/5 στο Κουβέιτ με τον στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει από πού προέρχονται οι επιθέσεις.

Ο στρατός επίσης ανέφερε, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν στη χώρα ήταν αποτέλεσμα της δράσης των συστημάτων αεράμυνας κατά την αναχαίτιση των επιθέσεων.

«Το Γενικό Επιτελείο Στρατού σημειώνει ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται στην αναχαίτιση των εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αεράμυνας», τονίζεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν «τις οδηγίες ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές».

Λίγα λεπτά νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα.