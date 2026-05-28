Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ συναισθημάτων και έντονων πιέσεων διαμορφώνει το σκηνικό της ημέρας για τα ζώδια σήμερα, καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό προκαλεί αναταράξεις στην καθημερινότητα. Οι αστρολογικές συνθήκες γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές εξαιτίας των όψεων που σχηματίζονται με τον Άρη και τον Πλούτωνα, γεγονός που ανεβάζει το θερμόμετρο κατακόρυφα και επιβάλλει άμεσες λύσεις σε εκκρεμότητες που δεν παίρνουν άλλη αναβολή.

Αναλυτικά οι ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια:

Κριός

Μην προσπαθείς να αναλύσεις υπερβολικά γιατί οι γύρω σου μιλούν ή φέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, αγαπητέ Κριέ. Η Σελήνη στον Σκορπιό φέρνει εντάσεις και μπορεί να παρεξηγήσεις σχόλια ή συμπεριφορές ως επίθεση προς το πρόσωπό σου. Θα νιώσεις έντονη ανάγκη για έλεγχο και αλλαγές, κάτι που ίσως σε αποσυντονίσει. Το βράδυ, με την Αφροδίτη να συνδέεται με τη Σελήνη και τον Κρόνο, το κλίμα ηρεμεί. Προτίμησε ανθρώπους που σε ανεβάζουν ψυχολογικά αντί να κλείνεσαι στον εαυτό σου.

Ταύρος

Κάποιο πρόσωπο που σε έχει δυσκολέψει το τελευταίο διάστημα μπορεί σήμερα να σε φορτίσει συναισθηματικά, αγαπητέ Ταύρε. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου, γιατί μια παρορμητική κίνηση μπορεί να δημιουργήσει ρήξεις. Οι προκλήσεις απέναντι στην εξουσία ή τη θέση σου θα σε βάλουν σε άμυνα, όμως η υπερβολή δεν θα σε ωφελήσει. Το βράδυ είναι πιο κατάλληλο για συμφιλίωση και αποκατάσταση ισορροπιών.

Δίδυμοι

Σήμερα λειτουργείς περισσότερο με το ένστικτο παρά με τη λογική, αγαπητέ Δίδυμε. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει την αυτοπεποίθηση και σε κάνει πιο τολμηρό απέναντι σε κινδύνους που άλλοτε απέφευγες. Ωστόσο, πρόσεξε τις βιαστικές αποφάσεις. Η παρόρμηση μπορεί να σε εκθέσει ή να δώσει λάθος εικόνα στους γύρω σου. Το βράδυ, ζήτησε γνώμες από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

Καρκίνος

Ένα πιο ανταγωνιστικό κλίμα επικρατεί σήμερα γύρω σου, αγαπητέ Καρκίνε. Ίσως σε ξαφνιάσουν οι κινήσεις ή η στάση κάποιων ανθρώπων που δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να προχωρήσουν. Εσύ θα αποδώσεις καλύτερα αν κινηθείς ήρεμα και χωρίς πίεση για αναγνώριση. Το βράδυ ευνοεί τις σταθερές συμμαχίες και την ενίσχυση σχέσεων που σου προσφέρουν ασφάλεια.

Λέων

Η μέρα σε βάζει σε διαδικασία βαθύτερης σκέψης, αγαπητέ Λέοντα. Οι εξελίξεις σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα σε κάνουν να βλέπεις πιο καθαρά πού χρειάζονται αλλαγές ή θυσίες. Κάποιες αλήθειες ίσως σε πιέσουν συναισθηματικά. Το βράδυ προσπάθησε να αποφορτιστείς και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου, ώστε να βρεις ξανά τις ισορροπίες σου.

Παρθένος

Ίσως χρειαστεί να αποφασίσεις ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά τον χρόνο και την ενέργειά σου, αγαπητέ Παρθένε. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα και η υπερφόρτωση αρχίζει να σε κουράζει. Βάζοντας προτεραιότητες θα καταφέρεις να εστιάσεις σε ό,τι έχει ουσία. Το βράδυ μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες που δεν μπορείς να αναλάβεις προσωπικά, αλλά μπορείς να τις προτείνεις σε άλλους.

Ζυγός

Η επιτυχία δεν θα έχει αξία αν πληγωθούν οι σχέσεις σου στην πορεία, αγαπητέ Ζυγέ. Η σημερινή ενέργεια σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη ευαισθησία απέναντι στους άλλους. Αντί να προσπαθείς να ξεχωρίσεις εις βάρος κάποιου, δημιούργησε συνθήκες συνεργασίας. Το βράδυ φέρνει ευκαιρίες εξέλιξης, αρκεί να αποφύγεις εγωιστικές συμπεριφορές.

Σκορπιός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου δημιουργεί έντονη συναισθηματική φόρτιση σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ. Οι σχέσεις και οι προσωπικές σου ανάγκες φαίνεται να συγκρούονται, ενώ ίσως μπεις στον πειρασμό να κινηθείς πιο εγωιστικά. Προσπάθησε να δεις πώς οι αποφάσεις σου επηρεάζουν και τους ανθρώπους γύρω σου. Το βράδυ είναι κατάλληλο για συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα και καλύτερη οργάνωση.

Τοξότης

Κράτησε χαμηλούς τόνους σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, και παρατήρησε προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω σου. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως, αλλά δεν είναι ακόμα πλήρης η εικόνα. Όσο καλύτερα κατανοήσεις τις προθέσεις των άλλων, τόσο πιο σωστά θα κινηθείς. Το βράδυ θα θελήσεις να μοιραστείς σκέψεις και αποκαλύψεις, όμως καλό είναι να είσαι προσεκτικός με το ποιον εμπιστεύεσαι.

Αιγόκερως

Βγες από τη ρουτίνα και απομακρύνσου λίγο από οθόνες και πίεση, αγαπητέ Αιγόκερε. Η επαφή με κόσμο, νέες εικόνες και διαφορετικά περιβάλλοντα θα σε βοηθήσει να αλλάξεις διάθεση και να καθαρίσεις το μυαλό σου. Άφησε στην άκρη την υπερβολική ενημέρωση και δώσε χώρο σε πιο ανάλαφρες στιγμές. Το βράδυ ευνοεί το φλερτ και τις πιο χαλαρές κοινωνικές επαφές.

Υδροχόος

Ίσως δεν έχεις συνειδητοποιήσει πόσο επηρεάζεις τους γύρω σου, αγαπητέ Υδροχόε. Η σημερινή μέρα σε ωθεί να υπερασπιστείς τον εαυτό σου απέναντι σε άτομα που καταχρώνται τη δύναμή τους. Ακόμα κι αν διστάζεις, η στάση σου μπορεί να δώσει θάρρος και σε άλλους. Το βράδυ θα χρειαστείς υποστήριξη από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι για να προχωρήσεις πιο δυναμικά.

Ιχθύες

Πάρε αποστάσεις από απαιτητικούς ανθρώπους και επικεντρώσου στις δικές σου ανάγκες, αγαπητέ Ιχθύ. Η έμπνευση και η δημιουργικότητα σήμερα είναι αυξημένες και μπορεί να ανακαλύψεις νέα ενδιαφέροντα ή ευκαιρίες. Αν σπαταλήσεις την ενέργειά σου σε καταστάσεις που σε εξαντλούν, ίσως χάσεις σημαντικές προοπτικές. Το βράδυ ευνοεί την αγάπη και τη ζεστασιά, αρκεί να βάλεις όρια σε όσους εκμεταλλεύονται την καλοσύνη σου.