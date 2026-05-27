Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στυλιστικές προτάσεις της σεζόν παρουσίασε η Βασίλισσα Ράνια, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της γαλαζοαίματης που ξέρει να ρισκάρει και να κερδίζει τις εντυπώσεις. Δίνοντας το παρών στην επίσημη τελετή αποφοίτησης του International Academy στο Αμάν, η κομψή μονάρχης κατάφερε να στρέψει πάνω της όλα τα φλας, πραγματοποιώντας ένα υποδειγματικό mix & match που έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους ειδικούς της μόδας.

Η εμφάνισή της βασίστηκε στη φιλοσοφία του να συνδυάζεις την ανακύκλωση διαχρονικών ρούχων με τις πιο hot νέες προσθήκες της αγοράς.

Το απόλυτο highlight του look της ήταν η διάσημη Mini Leather Tote τσάντα «Jodie» του οίκου Bottega Veneta, σε μια ολοκαίνουργια, δίχρωμη εκδοχή καφέ με μπλε, την οποία κράτησε για πρώτη φορά δημόσια.

Η στυλιστική επανάληψη με τις statement γόβες

Η ανατροπή στο σύνολο ήρθε από την επιλογή των υποδημάτων, καθώς η Βασίλισσα Ράνια επέλεξε να μην κινηθεί στην πεπατημένη των κλασικών μονοχρωμιών.

Αντίθετα, προτίμησε να επαναφέρει στο προσκήνιο τις εντυπωσιακές point-toe γόβες Dior με abstract print από καμβά. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, το οποίο έχει φορέσει και σε παλαιότερες δημόσιες εμφανίσεις της, έδεσε απόλυτα με τη νέα της τσάντα, αποδεικνύοντας πώς δύο statement κομμάτια διαφορετικών οίκων μπορούν να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν ένα απόλυτα ισορροπημένο και σύγχρονο αποτέλεσμα.