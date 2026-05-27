Το Final Four της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κατακτάει το τρόπαιο και ο Ιμπραήμ Κουτλουάι τόνισε πως αυτή ήταν η προτεραιότητα της διοργανώτριας αρχής, σχολιάζοντας όσα έγιναν στο Telecom Center Athens.

Ο παλαίμαχος Τούρκος μπασκετμπολίστας είχε κάνει λόγο για «σταθερή διαιτητική εύνοια» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα τα τελευταία χρόνια και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, μιλώντας σε εκπομπή του τουρκικού καναλιού «FF TV».

Η συζήτηση αφορούσε σε όσα προβλήματα υπήρξαν στο Final Four της Αθήνας με τα εισιτήρια, θέμα για το οποίο η Φενέρμπαχτσε είναι έξαλλη και απαιτεί εξηγήσεις από τη Euroleague, με τον Κουτλουάι να κάνει το σχόλιό του με ειρωνική διάθεση.

«Εγώ πιστεύω πως όλα ήταν αρκετά οργανωμένα Η προτεραιότητα ήταν ξεκάθαρη. Είχε οργανωθεί με βασικό στόχο να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός», ήταν τα λόγια του.