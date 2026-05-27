Συναγερμός σήμανε στα Πατήσια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην οδό Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος άνδρας μπήκε στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στους δύο μηρούς. Αμέσως μετά, ο δράστης βγήκε από το σημείο και επιβιβάστηκε σε γκρι BMW, που τον περίμενε απ’ έξω.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην οδό Πατησίων. Ο δράστης φέρεται να μπήκε στο μαγαζί, να πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια να διέφυγε. Στο όχημα διαφυγής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέβαιναν ακόμη τρία άτομα.

Η BMW εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και ακολούθησε καταδίωξη. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Βικέλα, το όχημα προσέκρουσε σε άλλα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Μετά τη σύγκρουση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν δύο από τους επιβαίνοντες του οχήματος. Άλλα δύο άτομα κατάφεραν να διαφύγουν πεζή και αναζητούνται από τις Αρχές. Στο σημείο της σύγκρουσης εντοπίστηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη, καθώς εξετάζεται αν είχε εμπλοκή στο περιστατικό.

Η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και τον ρόλο των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα διαφυγής. Ο τραυματισμένος ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που διέφυγαν.