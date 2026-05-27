Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (28/5) την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan Basket League και πριν το τζάμπολ θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό, το οποίο θα πάρει τη θέση του στην οροφή του ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον σε πελάγη ευτυχίας μετά την κατάκτηση της Euroleague και το παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» θα είναι το πρώτο μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο και θα μετατραπεί σε γιορτή, με την ΚΑΕ να απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους.

Όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, στο ΣΕΦ θα βρίσκεται και το τρόπαιο της Euroleague ενώ πριν την έναρξη του αγώνα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό, το οποίο και θα κρεμαστεί στην οροφή του γηπέδου.

«Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!

Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.

Πριν από το τζάμπολ και… παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λάβαρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, αλλά και για να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τελικό», ανέφερε η ΚΑΕ σε ανάρτησή της στα social media.