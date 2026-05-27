Ακραίες θερμοκρασίες πλήττουν τη Βρετανία, με τη χώρα να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ ζέστης και χιλιάδες πολίτες να αναζητούν ανάσες δροσιάς σε παραλίες, ποτάμια και λίμνες.

Για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 24 ώρες, η Βρετανία κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο, καθώς το θερμόμετρο έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στους βοτανικούς κήπους Kew Gardens, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Η πρωτοφανής ζέστη έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, ενώ ήδη καταγράφονται τραγωδίες, με αρκετούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να δροσιστούν.

Βουτιές σε λίμνες και ποτάμια για λίγη δροσιά

Χιλιάδες Βρετανοί κατέκλυσαν πάρκα, παραλίες και φυσικές λίμνες, σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τον αποπνικτικό καύσωνα. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο Hampstead Heath, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή πάρκα του Λονδίνου, γνωστό για τις φυσικές λίμνες κολύμβησης και τους ανοιχτούς χώρους αναψυχής.

Ωστόσο, πολλοί λουόμενοι αγνόησαν τις απαγορεύσεις και μπήκαν ακόμα και σε προστατευόμενες λίμνες άγριας ζωής, όπου αυτή την περίοδο βρίσκονται φωλιές και νεοσσοί πτηνών.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εμφανίζονται να κολυμπούν δίπλα σε κύκνους, πάπιες και νεοσσούς.

Λουόμενοι με φουσκωτά, σκυλιά και μπάλες μετέτρεψαν τις λίμνες σε αυτοσχέδιο «beach bar», παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που απαγόρευαν ρητά το κολύμπι.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral, ένας κύκνος φαίνεται να σπρώχνει με το ράμφος του ένα αυγό που είχε πέσει από τη φωλιά του, εικόνα που προκάλεσε οργή στους κατοίκους αλλά και σε ειδικούς για την προστασία της άγριας ζωής.

Ο καθηγητής Κτηνιατρικής και ειδικός στην ευημερία των ζώων, Andrew Knight, έκανε λόγο για «αδιανόητες εικόνες» σε περίοδο ωοτοκίας, κατηγορώντας τις τοπικές Αρχές ότι δεν προστατεύουν επαρκώς τα οικοσυστήματα των πάρκων.

Νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία στη δυτική Ευρώπη

Ο καύσωνας δεν πλήττει μόνο τη Βρετανία, αλλά ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετά από τα θύματα πέθαναν από θερμοπληξία ή πνιγμό, καθώς επιχειρούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.

Οι Αρχές σε αρκετές χώρες έχουν ήδη λάβει έκτακτα μέτρα, όπως περιορισμούς στις υπαίθριες εργασίες στην Ιταλία και νυχτερινό άνοιγμα δημόσιων πάρκων στη Γαλλία.

Τι είναι ο «θερμικός θόλος» που «ψήνει» την Ευρώπη

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το ακραίο κύμα ζέστης στο φαινόμενο του «θερμικού θόλου», ενός ισχυρού αντικυκλώνα που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, ανεβάζοντας κατακόρυφα τη θερμοκρασία και δημιουργώντας συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, εντείνοντας τους φόβους ότι τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα μπορεί να εξελιχθούν σε «νέα κανονικότητα» για την Ευρώπη.