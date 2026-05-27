Η εμφάνιση του Βαγγέλη Γερμανού στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση των Αθηναϊκών Θεάτρων.

Ο τραγουδοποιός ήταν προγραμματισμένο να ανέβει στη σκηνή το Σάββατο 6 Ιουνίου μαζί με τη Σαλίνα Γαβαλά, στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος μουσικών εκδηλώσεων του χώρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της ακύρωσης.

Η ανακοίνωση για την ακύρωση

Στην ενημέρωση που δόθηκε αναφέρεται:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση του Βαγγέλη Γερμανού με τη Σαλίνα Γαβαλά στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, το Σάββατο 6 Ιουνίου, ακυρώνεται. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία».

Το πρόγραμμα της Ταράτσας του Θεάτρου Λαμπέτη

Παρά την ακύρωση της συγκεκριμένης βραδιάς, οι υπόλοιπες προγραμματισμένες μουσικές εμφανίσεις συνεχίζονται κανονικά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι:

• Γιώργος Θεοφάνους

• Ρίτα Αντωνοπούλου

• Δημήτρης Μπάσης

• Γιώτα Νέγκα

• Κώστας Μακεδόνας

• Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης

• Στάθης Δρογώσης και Μιρέλα Πάχου

• Χρήστος Θηβαίος

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνεται και αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη με τίτλο «Οι νέοι τραγουδούν Λιδάκη».