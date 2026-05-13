Ένας εκπληκτικός πίνακας του πατέρα της ελληνικής θαλασσογραφίας, Κωνσταντίνου Βολανάκη, βγαίνει στα τέλη Μαΐου σε δημοπρασία από τον κορυφαίο ελληνικό οίκο δημοπρασιών «Vergos» με τιμή εκκίνησης τις 150 χιλιάδες ευρώ. Πρόκειται για έναν πίνακα διαστάσεων 73×140 cm, λάδι πάνω σε μουσαμά, που τιτλοφορείται «Λιμάνι» και φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Βολανάκη, που έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα.



Ο εν λόγω πίνακας μαζί με άλλα 162 έργα ζωγραφικής και γλυπτικής του 19ου και 20ου αιώνα εντάσσονται στην Δημοπρασία του καταξιωμένου ελληνικού οίκου που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαίου στο ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης».



Προηγουμένως ο Οίκος δημοπρασιών ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθεί μια τριήμερη έκθεση με συνολικά όλα τα έργα που θα δημοπρατηθούν προκειμένου το φιλότεχνο κοινό να έχει την ευκαιρία να τα δει και να τα θαυμάσει από κοντά.

Στην πολύ σημαντική αυτή δημοπρασία που εμπεριέχονται σχεδόν όλες οι κορυφαίες υπογραφές της Ελληνικής ζωγραφικής τέχνης, υπάρχει και άλλο ένα μοναδικό έργο που φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού-κεραμιστή Πάνου Βαλσαμάκη.

Η μοναδικότητα του έργου του Έλληνα κεραμιστή έγκειται στο μέγεθος του έργου που φθάνει τα 457 cm σε πλάτος και τα 39 cm σε ύψος, με τίτλο «Μάζεμα της ελιάς από την ανατολή έως τη δύση (σε τρία μέρη).



Η τιμή εκκίνησης για τον εν λόγω έργο που βρίσκεται στο νούμερο 36 της δημοπρασίας έχει οριστεί στις 5 χιλιάδες ευρώ.