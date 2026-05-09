Οι εργασίες αποκατάστασης στην Αμφίπολη φέρνουν στο φως τη συνολική εικόνα του μνημείου, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού τοποθετεί την πλήρη απόδοσή του στο κοινό στις αρχές του 2028.

Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει πλέον ο τύμβος Καστά στη Μεσολακκιά Σερρών, καθώς ύστερα από χρόνια ανασκαφικών και αναστηλωτικών παρεμβάσεων ο περίβολος του μνημείου έχει αποκαλυφθεί σχεδόν στο σύνολό του.

Η πρόσφατη αυτοψία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στον αρχαιολογικό χώρο ανέδειξε την πρόοδο των έργων αλλά και τη συνολική μορφή του ταφικού συγκροτήματος, η οποία πλέον γίνεται πιο ξεκάθαρη στους επισκέπτες. Για πρώτη φορά, μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα κυκλικής περιήγησης γύρω από τον περίβολο, αποτυπώνοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές διαστάσεις του μνημείου.

Τι είπε η Λίνα Μενδώνη για τον τύμβο Καστά

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η υπουργός ενημερώθηκε από τον αρχιτέκτονα του μνημείου Μιχάλη Λεφατζή και τον διευθυντή του έργου κ. Βλαχούλη για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και τις τεχνικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε δηλώσεις της μετά την αυτοψία, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη σημασία του μνημείου αλλά και στις αμφισβητήσεις που είχαν διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια για την ταυτότητα και τη χρονολόγησή του.

«Μια ακόμα αυτοψία στον τύμβο Καστά και σε ένα μεγαλειώδες μνημείο που για εμάς ήταν σαφές τι είναι από το 2014. Ένα μνημείο, το οποίο αμφισβητήθηκε πάρα πολύ και για το οποίο έρχονται σήμερα όλοι να πουν πως είχαν προβλέψει τι είναι», δήλωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «το ίδιο το μνημείο απαντά πλέον στους επικριτές του», αναφερόμενη στην εικόνα που αποκαλύπτεται μετά την αποκατάσταση του περιβόλου.

Η σύνδεση με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η υπουργός Πολιτισμού υποστήριξε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση πως πρόκειται για μακεδονικό μνημείο του τελευταίου τετάρτου του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο συνδέεται χρονικά με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Είναι ένα μνημείο το οποίο, όπως αντιλαμβάνεται κανείς και από το μέγεθος και από την πολυτέλεια της κατασκευής του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποκατάσταση ενός τόσο σύνθετου αρχαιολογικού χώρου απαιτεί χρόνο, εξειδικευμένες μελέτες και διαρκή επιστημονική παρακολούθηση.

Πότε θα ανοίξει στο κοινό ο τύμβος Καστά

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού, η πλήρης απόδοση του τύμβου Καστά στο κοινό αναμένεται στις αρχές του 2028.

Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία μουσειακού χώρου στην ανατολική πλευρά του περιβόλου, καθώς και οι υποδομές που θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και τη συνολική λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου.

Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι το ενδιαφέρον που αναμένεται να συγκεντρώσει το μνημείο θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, ο τύμβος Καστά ξεπερνά σε διάμετρο τα 140 μέτρα, όταν ο τύμβος των Αιγών φτάνει περίπου τα 100 μέτρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν προγραμματιστεί αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τη βασική χρηματοδότηση να προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.