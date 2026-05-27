Σε τροχιά μετωπικής εσωκομματικής σύγκρουσης εισέρχονται οι Εργατικοί στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την αναπάντεχη και ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του Τόνι Μπλερ. Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε μια ισοπεδωτική επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας το κόμμα του για «απέραντη αυταπάτη» και προειδοποιώντας ότι η χώρα κινδυνεύει να υποβαθμιστεί από την ελίτ των ισχυρών εθνών. Ηχηρό το timing για το χτύπημα, καθώς έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από μια κρίσιμη αναπληρωματική εκλογική αναμέτρηση που ίσως κρίνει πολλά για την ηγεσία.



Σε ένα εκτενές δοκίμιο 5.700 λέξεων, ο Μπλερ υπογραμμίζει πως το βασικό πρόβλημα των Εργατικών, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική τους νίκη, δεν είναι η προσωπικότητα του Στάρμερ ή η επικοινωνία, αλλά η πλήρης απουσία ενός συγκροτημένου και συνεκτικού σχεδίου για τη χώρα. Ο ίδιος προτρέπει το κόμμα να αποφύγει τη στροφή προς τα αριστερά και να υιοθετήσει μια ατζέντα «ριζοσπαστικού κέντρου», η οποία θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των συνταξιοδοτικών δαπανών, τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης και τη χαλάρωση των περιορισμών στις γεωτρήσεις πετρελαίου.



Παράλληλα, ο Μπλερ έπληξε ανοιχτά τους κεντρικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής, βάζοντας στο στόχαστρο κορυφαίους υπουργούς. Κατέκρινε τους πράσινους στόχους του Εντ Μίλιμπαντ, την εταιρική φορολόγηση της Ρέιτσελ Ριβς και το πακέτο εργασιακών δικαιωμάτων της Άντζελα Ρέινερ, τονίζοντας ότι αυτά τα μέτρα λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη βρετανική επιχειρηματικότητα.

Η απάντηση από την αριστερή πτέρυγα και τους πιθανούς δελφίνους της ηγεσίας ήταν άμεση.



Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, σήκωσε το γάντι κατηγορώντας τον Μπλερ ότι αδυνατεί να κατανοήσει πως η κοινωνική ανισότητα είναι το κεντρικό ζήτημα της εποχής. «Ο κόσμος νιώθει ότι το κέντρο δεν του προσέφερε τίποτα και γι’ αυτό στρέφεται στα άκρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ακρίβεια έχει κάνει τα βασικά αγαθά απρόσιτα.



Η επίσημη κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός. Εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι η κριτική του Μπλερ ανακυκλώνει απλώς την παλιά κόντρα ανάμεσα στους «Νέους» και τους «Παραδοσιακούς» Εργατικούς.



Όπως ανέφεραν, η σημερινή κυβέρνηση κοιτάζει μπροστά, αντιμετωπίζοντας τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας στα μέσα της δεκαετίας του 2020, μακριά από τα πολιτικά πλαίσια και τις θεωρίες που ίσχυαν πριν από τριάντα χρόνια, σύμφωνα με το Politico.