Στην πολιτική σκακιέρα της Μεγάλης Βρετανίας, η καρέκλα του πρωθυπουργού δεν είναι ποτέ όσο σταθερή φαίνεται. Παρά την ισχυρή πλειοψηφία των Εργατικών, οι ψίθυροι για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ έχουν ήδη αρχίσει να αντηχούν στους διαδρόμους του Γουεστμίνστερ.



Τρία συν τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, το καθένα με τη δική του στρατηγική και ιστορία, ξεχωρίζουν ως οι επικρατέστεροι διεκδικητές που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ηγεσία, όταν ή αν οι ισορροπίες ανατραπούν. Πάμε να τους γνωρίσουμε:

Άντζελα Ρέινερ – Η φωνή της εργατικής τάξης

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι ίσως το πιο ισχυρό αντίβαρο στον Στάρμερ. Με καταγωγή από τη βόρεια Αγγλία και μια πορεία που ξεκίνησε από τη συνδικαλιστική δράση, η Ρέινερ εκπροσωπεί την παραδοσιακή «αριστερή ψυχή» του κόμματος.

Πορεία στο κόμμα: Ανέβηκε τα σκαλιά της ιεραρχίας με το σπαθί της, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνδικάτων. Είναι η γυναίκα που δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα απέναντι στους Τόρις.

Σχέση με τον Στάρμερ: Η σχέση τους περιγράφεται συχνά ως «γάμος συμφέροντος». Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός αλλά και μια διαρκής ένταση, καθώς εκείνη λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτής της κεντρώας στροφής του πρωθυπουργού.

Ρέιτσελ Ριβς – Η σιδηρά κυρία της οικονομίας

Η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας είναι η αρχιτέκτονας της οικονομικής αξιοπιστίας του New Labour. Πρώην οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, η Ριβς είναι το πρόσωπο που καθησυχάζει τις αγορές.

Πορεία στο κόμμα: Υπήρξε πιστή στρατιώτης της μετριότητας μέχρι να βρει τον ρόλο της ως «Shadow Chancellor» και πλέον ως η ισχυρότερη γυναίκα στο υπουργικό συμβούλιο.

Σχέση με τον Στάρμερ: Είναι η στενότερη σύμμαχός του. Η στρατηγική τους είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη, με πολλούς να λένε ότι ο Στάρμερ δεν παίρνει καμία σημαντική απόφαση χωρίς τη δική της έγκριση.

Γουές Στρίτινγκ – Ο επικοινωνιακός διάδοχος

Ο υπουργός Υγείας θεωρείται από πολλούς ως ο «φυσικός κληρονόμος» του Μπλερικού πνεύματος. Νέος, χαρισματικός και εξαιρετικός στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο Στρίτινγκ έχει το πακέτο που αναζητά η μεσαία τάξη.

Πορεία στο κόμμα: Προέρχεται από τη φοιτητική παράταξη των Εργατικών και έχει δώσει σκληρές μάχες κατά του αντισημιτισμού μέσα στο κόμμα κατά την περίοδο Κόρμπιν.

Σχέση με τον Στάρμερ: Υπάρχει μια σχέση μαθητή και δασκάλου, αν και ο Στρίτινγκ δεν κρύβει τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Ο Στάρμερ τον εμπιστεύεται για το πιο δύσκολο χαρτοφυλάκιο, αυτό του βρετανικού ΕΣΥ, δοκιμάζοντας τις αντοχές του. Στο μεταξύ σήμερα, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Στρίτινγκ που παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας, ο βρετανός πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της και να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την απόφαση του Στρίτινγκ.

Η συζήτηση για την επόμενη μέρα δεν περιορίζεται σε αυτούς τους τρεις διεκδικητές. Στα βρετανικά ΜΜΕ εμφανίζονται και άλλα ονόματα ως πιθανοί πόλοι μιας μελλοντικής αναμέτρησης, όπως ο Άντι Μπέρναμ και ο Εντ Μίλιμπαντ, δύο εμβληματικές προσωπικότητες με εντελώς διαφορετικό πολιτικό εκτόπισμα.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο δημοφιλής «Βασιλιάς του Βορρά» και δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, αποτελεί την πιο απειλητική εξωκοινοβουλευτική φωνή. Με πορεία που περιλαμβάνει κρίσιμα υπουργεία στις κυβερνήσεις Μπράουν, ο Μπέρναμ έχτισε ένα προφίλ προστάτη των λαϊκών στρωμάτων, διατηρώντας μια σχέση «οπλισμένης ειρήνης» με τον Στάρμερ, καθώς συχνά ασκεί κριτική στην κεντρική εξουσία από τη δική του ανεξάρτητη βάση.



Σήμερα, ο βουλευτής των Εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μάντσεστερ μια ευκαιρία να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ.

Από την άλλη, ο Έντ Μίλιμπαντ, πρώην ηγέτης του κόμματος και νυν υπουργός Ενέργειας, παραμένει ο ιδεολογικός φάρος της αριστερής πτέρυγας. Παρά την ήττα του το 2015, κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο ως ο αρχιτέκτονας της πράσινης μετάβασης. Η σχέση του με τον Στάρμερ είναι στενή και θεσμική, με τον πρωθυπουργό να βασίζεται στην εμπειρία του, αν και οι ριζοσπαστικές του θέσεις για το περιβάλλον προκαλούν συχνά τριγμούς στις ισορροπίες της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ακούστηκε όμως και το όνομα της Ιβέτ Κούπερ. Η υπουργός Εσωτερικών είναι η «παλιά καραβάνα» της υποτιθέμενης λίστας. Με τεράστια εμπειρία από τις κυβερνήσεις Μπλερ και Μπράουν, η Κούπερ αποτελεί την εγγύηση της σταθερότητας σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Έχει διατελέσει σε αναρίθμητες θέσεις, ενώ η υποψηφιότητά της για την ηγεσία το 2015 έδειξε ότι διαθέτει ευρύ έρεισμα. Η σχέση τους είναι επαγγελματική και τυπική. Ο Στάρμερ βασίζεται στην εμπειρία της για να διαχειριστεί τις «καυτές πατάτες» του υπουργείου της, γνωρίζοντας ότι η Κούπερ είναι μια παίκτρια που ξέρει πώς να επιβιώνει στις κρίσεις.

Το ερώτημα δεν είναι αν κάποιος από αυτούς θα κάνει την κίνηση, αλλά πότε. Η πολιτική ιστορία της Βρετανίας διδάσκει ότι ο διάδοχος βρίσκεται πάντα μέσα στο ίδιο δωμάτιο.