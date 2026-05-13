Σε βαθιά πολιτική κρίση βυθίζονται οι Εργατικοί στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει μάχη για την πολιτική του επιβίωση, εάν ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ κινηθεί τελικά για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

Σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη των Times, Στίβεν Σουίνφορντ, ο Στάρμερ έχει διαμηνύσει σε συμμάχους του ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει αμαχητί, στην περίπτωση που ο Στρίτινγκ καταφέρει να ενεργοποιήσει τη διαδικασία εσωκομματικής αμφισβήτησης. Οι Times μετέδωσαν ότι ο Βρετανός υπουργός Υγείας εμφανίζεται έτοιμος να παραιτηθεί και να ξεκινήσει επίσημη κούρσα διαδοχής ακόμη και από την Πέμπτη.

BREAKING:



Sir Keir Starmer has made clear to allies that he will stand and fight if Wes Streeting succeeds in triggering a leadership contest



The prime minister has spent the afternoon meeting ministers and Labour MPs in Parliament as he attempts to see off a potential… — Steven Swinford (@Steven_Swinford) May 13, 2026

Η ένταση κορυφώθηκε την ίδια ημέρα με την ομιλία του βασιλιά Καρόλου στη Βουλή των Λόρδων, με την οποία παρουσιάστηκαν οι νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε προαναγγείλει περισσότερα από 35 νομοσχέδια και σχέδια νόμου, με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και την αναμόρφωση κρίσιμων κρατικών λειτουργιών.

Μάχιμος στη Βουλή ο Στάρμερ

Παρά τις φήμες περί εσωκομματικής ανταρσίας, ο Κιρ Στάρμερ εμφανίστηκε μαχητικός στη Βουλή των Κοινοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η ομιλία του βασιλιά χάραξε έναν «ελπιδοφόρο δρόμο» για τη χώρα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανιστεί ως εγγυητής σταθερότητας, τονίζοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει τις αξίες των Εργατικών και κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι υπηρετούν μια πολιτική «μνησικακίας και διχασμού».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε μέτρα για την οικονομική ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των Βρετανών ψηφοφόρων.

Το παρασκήνιο με τον Γουές Στρίτινγκ

Ο Γουές Στρίτινγκ θεωρείται ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Στάρμερ και, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, οι σύμμαχοί του προετοιμάζονται για πιθανή κίνηση αμφισβήτησης.

Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης με τον πρωθυπουργό στην Ντάουνινγκ Στριτ, σε μια συνάντηση που διήρκεσε λιγότερο από 20 λεπτά. Μετά την αποχώρησή του, δεν έκανε δηλώσεις, τροφοδοτώντας περαιτέρω τα σενάρια περί επικείμενης παραίτησης.

Ο Guardian μετέδωσε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ εξακολουθεί να δηλώνει πως ο Στάρμερ έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον Στρίτινγκ, παρά τις πληροφορίες από το περιβάλλον του υπουργού Υγείας ότι εξετάζει παραίτηση και πιθανή διεκδίκηση της ηγεσίας.

Η ομιλία του βασιλιά και τα 35 νομοσχέδια

Στην ομιλία του στη Βουλή των Λόρδων, ο βασιλιάς Κάρολος παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα, κάνοντας αναφορά σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο «επικίνδυνος και ασταθής».

Στο πακέτο των νομοθετικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μέτρα για την British Steel, την πράσινη ενέργεια, την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, καθώς και η πρόταση για δικαίωμα ψήφου από τα 16 έτη.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο νομοθετικό πρόγραμμα ως απάντηση στις πιέσεις που δέχεται για την οικονομία, τη μετανάστευση και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, η εσωκομματική κρίση απειλεί να επισκιάσει πλήρως την προσπάθεια επανεκκίνησης.

Κρίσιμες ώρες για τους Εργατικούς

Η πιθανή κίνηση του Γουές Στρίτινγκ θα μπορούσε να ανοίξει μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ηγεσία των Εργατικών μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει «να συνεχίσει να κυβερνά», όμως οι πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματος εντείνονται. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς μια παραίτηση Στρίτινγκ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για ευρύτερη αμφισβήτηση.

Προς το παρόν, ο Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να μη φύγει από την Ντάουνινγκ Στριτ χωρίς μάχη. Το ερώτημα είναι αν οι Εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν την κυβέρνηση όρθια ή αν η εσωκομματική σύγκρουση θα εξελιχθεί σε πλήρη πολιτική κρίση στη Βρετανία.