Η μεγάλη απήχηση του Akyla και του «Ferto» στο ευρύ κοινό είχε, χθες Τρίτη 12 Μαΐου, αντίκτυπο και στην τηλεθέαση του Α’ Ημιτελικού που έφερε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον τελικό της 70ής Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο Α΄ ημιτελικός έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 37,9% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,8%. Στις νεαρότερες ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%.

Το τρίλεπτο που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ferto» το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.



Τον Α’ Ημιτελικό παρακολούθησαν 1.628.000 τηλεθεατές. Η κάλυψη κυμάνθηκε σε 3.112.000.

Μεγάλη ήταν και η δυναμική της εκπομπής «Eurovision Night» που παρουσίασαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,9% πριν από τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού και 24% μετά την ολοκλήρωσή του.