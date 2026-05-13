Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, «Σύγκρουση».

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι πραγματικά όπως δείχνει.

Ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες – επαγγελματικές και προσωπικές – ισορροπίες.

Μέσα από έντονες εικόνες η «Σύγκρουση» συνθέτει ένα παζλ μυστηρίου και ανατροπών… μια ιστορία γεμάτη αντιθέσεις, πάθη και δύσκολα ηθικά διλήμματα.