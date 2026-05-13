Σε κατάσταση σοκ είναι η Αναντολού Εφές καθώς ο Σερχάτ Γκιουνές, προπονητής αθλητικής κατάστασης, υπέστη έμφραγμα μετά την προπόνηση της ομάδας.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο 40χρονος τεχνικός κατέρρευσε και ο Σερχάν Ανταλαγί, γενικός γραμματέας της τουρκικής ομοσπονδίας, μαζί με τον γιατρό της ομάδας έσπευσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Γκιουνές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι διασωληνωμένος στην εντατική, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την κατάστασή του και θα επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν την Πέμπτη (14/5).

Για το θέμα, φυσικά, έβγαλε ανακοίνωση η Αναντολού Εφές και αναφέρει τα εξής:

«Ο Προπονητής Αθλητικής Απόδοσης της Ομάδας μας, κ. Σερχάτ Γκιουνές, παρουσίασε χθες ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Οι υγειονομικοί υπεύθυνοι παρείχαν την απαραίτητη άμεση βοήθεια και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο.

Ευχόμαστε ο Σερχάτ Γκιουνές να ανακτήσει την υγεία του το συντομότερο δυνατό. Οι απαραίτητες και επίσημες ενημερώσεις θα γίνουν από τον σύλλογό μας».