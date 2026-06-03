Με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Μωραΐτης τις φήμες περί διαύλου επικοινωνίας του Στέφανου Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο γνωστός στιχουργός, ο οποίος στο παρελθόν είχε στηρίξει τον Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται πλέον ως σφοδρός επικριτής του και έχει επανέλθει στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, στηρίζοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ.

Με ανάρτησή του στο X, ο Νίκος Μωραΐτης αναφέρθηκε στις πληροφορίες και στα σενάρια για πιθανή προσέγγιση Κασσελάκη – ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας δηκτικά ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη».

Θα πάει ο Κασσελάκης στο ΠΑΣΟΚ;



Πρώτα απ’ όλα, ο Κασσελάκης πούλησε πολιτική φιλία στον Ανδρουλάκη, βγάζοντας (από το κεφάλι του) το σχέδιο: Ο Τσίπρας, χωρίς κόμμα, τάχα μου ήθελε να φάει τον Ανδρουλάκη κάνοντας αντιπρόεδρο τον Στέφανο, τον οποίο όμως ήθελε και να τον φάει… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 3, 2026

«Τρικυμία εν αστακοκάραβω»

Ο Μωραΐτης υπενθύμισε τους ισχυρισμούς Κασσελάκη ότι, μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να του είχε μιλήσει για σχέδιο ανατροπής του Νίκου Ανδρουλάκη από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ώστε ο διάδοχός του να ενταχθεί σε έναν νέο κεντροαριστερό φορέα.

Ο στιχουργός σχολίασε αυτή την εκδοχή με τη φράση «Τρικυμία εν αστακοκάραβω», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία και τη συνοχή των ισχυρισμών.

«Θα πάει όπου να ’ναι»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μωραΐτης πέρασε σε ευθεία προσωπική και πολιτική επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο Κασσελάκης θα μπορούσε τελικά να βρεθεί κοντά στο ΠΑΣΟΚ, έγραψε ότι «θα πάει όπου να ’ναι, αρκεί να του εξασφαλίσουν κάποιο πολιτικό μέλλον».

Ο ίδιος συνέδεσε την κριτική του με την είσοδο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ως «δεξιός, νεοφιλελεύθερος» είδε «αριστερό κόμμα να πωλείται στις μικρές αγγελίες» και πήγε να το πάρει.

Η πιο σκληρή φράση

Η πιο αιχμηρή αποστροφή της ανάρτησης ήταν ο χαρακτηρισμός του Κασσελάκη ως πολιτικά «ασπόνδυλου».

Ο Μωραΐτης έγραψε ότι ο Κασσελάκης «ανήκει πολιτικώς στα ασπόνδυλα», προσθέτοντας ότι, αν για να γίνει υπουργός έπρεπε να πάει στο ΚΚΕ, «αύριο θα ασπαζόταν τον κομμουνισμό».

Η ανάρτηση προκάλεσε συζητήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών, σεναρίων και ανακατατάξεων μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και τις κινήσεις για νέες πολιτικές συμμαχίες.

Το πολιτικό φόντο

Η παρέμβαση Μωραΐτη έχει ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των βαριών χαρακτηρισμών, αλλά και λόγω της διαδρομής του ίδιου.

Από υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ πλέον έχει στραφεί εκ νέου υπέρ του πρώην πρωθυπουργού και κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Η νέα επίθεση δείχνει ότι η σύγκρουση στον χώρο της πρώην ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς παραμένει ανοιχτή, με το ενδεχόμενο νέων μετακινήσεων και συμμαχιών να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.