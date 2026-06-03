Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Mega και τον Τάκη Χατζή, υποστηρίζοντας ότι η στάση του πρώην πρωθυπουργού έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη των πολιτών.

Όπως ανέφερε, «ο κόσμος δεν πρόκειται να να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας», ενώ προχώρησε και σε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με συνάντηση που είχε μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου τον Μάρτιο του 2015, με αντικείμενο –όπως υποστήριξε– υποθέσεις υποκλοπών.

Η ίδια περιέγραψε ότι κατά τη συνάντηση ο τότε πρωθυπουργός της παρουσίασε έγγραφα που σχετίζονταν με παρακολουθήσεις κρατουμένου, μεταφέροντάς της συγκεκριμένες πληροφορίες. «Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι ‘θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο’. Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., σημειώνοντας ότι μεταξύ των προσώπων που την έχουν υπογράψει βρίσκεται ο Φώτης Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει διατελέσει διοικητής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αλλά και υποδιοικητής της ΕΥΠ.