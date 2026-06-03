Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ήταν μεταξύ των καλεσμένων στην εκδήλωση της Μασούτης Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ φωτογραφίες από την εκδήλωση, γράφοντας: «Σήμερα στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του “Μασούτης”… να τα χιλιάσουν».

Μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισε ήταν εκείνη που δείχνει στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνι Γεωργιάδη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον του υπουργού Υγείας, και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχει έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση.

Σήμερα στην εκδήλωση για τα 50

Χρόνια του «Μασούτης»….να τα χιλιάσουν pic.twitter.com/ipIGHRv6Kh — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 2, 2026

Η εικόνα μιλάει από μόνη της και από τη φωτογραφία φαίνεται πως η παρέα του τραπεζιού δεν είπε και πολλά… Ο κ. Γεωργιάδης φαίνεται να συζητά κάτι με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης και η κ. Κωνσταντοπούλου μοιάζουν μάλλον αμήχανοι. Ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται να κοιτά στο κενό, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου κάνει έναν μορφασμό που λέει πολλά.

Στην εκδήλωση ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο Άδωνις Γεωργιάδης φωτογραφήθηκε μαζί του.

Οι πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ αναφέρουν πως οι κ.κ. Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου δεν αντάλλαξαν κουβέντα.