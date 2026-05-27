Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου πολιτικού φορέα ΕΛΑΣ εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο.

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «προδοσία της λαϊκής εντολής», κάνοντας λόγο για πολιτική «κωλοτούμπα», μνημονιακές πολιτικές και αποτυχία ουσιαστικής αντιπολίτευσης τα προηγούμενα χρόνια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε πως απαιτείται «απίθανο θράσος» για να επιχειρεί πολιτική επανεκκίνηση ένας πρώην πρωθυπουργός που – όπως είπε – πρόδωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Νομίζω ότι θέλει απίθανο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία και πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταστολή και παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα.

«Δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω τη φίμωση των Μέσων Ενημέρωσης που υπήρχε τότε», υποστήριξε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «Οδύσσεια του ελληνικού λαού» κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα.

«Η πραγματική αντιπολίτευση γίνεται σήμερα από εμάς»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το κόμμα της ασκεί σήμερα ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, τόσο εντός της Βουλής όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, οι πέντε βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας «σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι η κοινωνία έχει βιώσει τραυματικές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια και αξίζει κάτι καλύτερο πολιτικά. «Ο κόσμος έχει αντίληψη και δεν μπορεί να τον περνούν για κουτό», ανέφερε, εξαπολύοντας νέα πυρά κατά πολιτικών προσώπων που – όπως είπε – «εμφανίζονται ως κάτι νέο ενώ κουβαλούν βαριές πολιτικές ευθύνες».