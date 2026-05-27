Ο Πιέρ Ντενί, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Emily in Paris», πέθανε σε ηλικία 69 ετών μετά από επιπλοκές της πλαγίας μυοατροφικής σκλήρυνσης (ALS).

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι κόρες του με επίσημη ανακοίνωση.

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιέρ Ντενί, αυτή τη Δευτέρα, μετά από μια ξαφνική και επιθετική μορφή ALS», ανέφεραν.

Ο ρόλος του στο «Emily in Paris»

Ο Πιέρ Ντενί συμμετείχε στον τρίτο και τέταρτο κύκλο της σειράς του Netflix με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς.

Στο «Emily in Paris» υποδύθηκε τον Λουί ντε Λεόν, επικεφαλής του ομίλου μόδας JVMA και πατέρα του Νίκολας ντε Λεόν, τον οποίο ενσάρκωσε ο Πολ Φόρμαν.

Η παρουσία του στη σειρά συνδέθηκε με την ιστορία της Μίντι Τσεν, χαρακτήρα που υποδύεται η Άσλεϊ Παρκ.

Τι είναι η ALS

Η πλαγία μυοατροφική σκλήρυνση, γνωστή ως ALS, είναι νευροεκφυλιστική ασθένεια που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Με την εξέλιξη της νόσου περιορίζεται σταδιακά ο μυϊκός έλεγχος, ενώ σε προχωρημένα στάδια προκαλεί παράλυση.