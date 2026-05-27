Σαρωτικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Η έρευνα αποτυπώνει ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να εξελίσσεται στο βασικό πεδίο σύγκρουσης, ενώ η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας παραμένει σταθερή και αδιαμφισβήτητη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 27,5%, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν τριών μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου.

Η συσπείρωση της γαλάζιας βάσης φαίνεται να ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών ενεργοποίησε ψηφοφόρους που μέχρι πρότινος κινούνταν στη ζώνη των αναποφάσιστων.

Παράλληλα, η δεξαμενή των αναποφάσιστων περιορίστηκε αισθητά, από το 18% στο 9%, στοιχείο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη νέα πολιτική εικόνα.

Το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται απευθείας στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,1% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρία Καρυστιανού καταγράφει 11,4%.

Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα συγκεντρώνουν συνολικά 25,5%, ποσοστό που πλησιάζει εκείνο της ΝΔ και αποτυπώνει τη μεγάλη μετακίνηση ψηφοφόρων προς νέες πολιτικές επιλογές.

Κατάρρευση για Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ

Μεγάλες απώλειες παρουσιάζει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία πέφτει από το 6,1% στο 3,7%, καθώς σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων της φαίνεται να μετακινείται προς τα νέα κόμματα.

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγράφει ποσοστό μόλις 1,2%, ενώ το ΜέΡΑ25 περιορίζεται στο 1,5%.

Η έρευνα δείχνει ότι η επιστροφή Τσίπρα απορροφά σχεδόν πλήρως τον χώρο της παραδοσιακής αριστερής αντιπολίτευσης.

Πίεση και στο ΠΑΣΟΚ

Σημαντική υποχώρηση σημειώνει και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, που από το 10,4% πέφτει στο 8,6%.

Η δημοσκόπηση καταγράφει έντονη ανησυχία για διαρροές ψηφοφόρων προς το νέο κόμμα Τσίπρα, ενώ αρκετοί κεντρώοι ψηφοφόροι φαίνεται να κινούνται και προς τη ΝΔ λόγω της αυξημένης πολιτικής πόλωσης.

Τι δείχνει η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει 29,1%, παραμένοντας καθαρά πρώτη δύναμη.

Ακολουθούν:

Το κόμμα Τσίπρα με 16,1%

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%

Το ΠΑΣΟΚ με 9,4%

Το ΚΚΕ με 7,4%

Η Ελληνική Λύση με 5,6%

Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%

Η Φωνή Λογικής με 4,1%

Πώς βλέπουν οι πολίτες τον Τσίπρα

Παρά τη δυναμική του νέου κόμματος, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία ως αναγκαία εξέλιξη.

Το 61,6% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη για την επιστροφή του, ενώ μόλις το 34% θεωρεί ότι μπορεί να συσπειρώσει αποτελεσματικά τον χώρο της κεντροαριστεράς.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 81,9% δεν πιστεύει πως μπορεί να φτάσει το νέο κόμμα στην πρώτη θέση.