Σαρωτικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
Η έρευνα αποτυπώνει ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να εξελίσσεται στο βασικό πεδίο σύγκρουσης, ενώ η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας παραμένει σταθερή και αδιαμφισβήτητη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 27,5%, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν τριών μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου.
Η συσπείρωση της γαλάζιας βάσης φαίνεται να ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών ενεργοποίησε ψηφοφόρους που μέχρι πρότινος κινούνταν στη ζώνη των αναποφάσιστων.
Παράλληλα, η δεξαμενή των αναποφάσιστων περιορίστηκε αισθητά, από το 18% στο 9%, στοιχείο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη νέα πολιτική εικόνα.
Το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται απευθείας στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,1% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρία Καρυστιανού καταγράφει 11,4%.
Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα συγκεντρώνουν συνολικά 25,5%, ποσοστό που πλησιάζει εκείνο της ΝΔ και αποτυπώνει τη μεγάλη μετακίνηση ψηφοφόρων προς νέες πολιτικές επιλογές.
Κατάρρευση για Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ
Μεγάλες απώλειες παρουσιάζει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία πέφτει από το 6,1% στο 3,7%, καθώς σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων της φαίνεται να μετακινείται προς τα νέα κόμματα.
Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγράφει ποσοστό μόλις 1,2%, ενώ το ΜέΡΑ25 περιορίζεται στο 1,5%.
Η έρευνα δείχνει ότι η επιστροφή Τσίπρα απορροφά σχεδόν πλήρως τον χώρο της παραδοσιακής αριστερής αντιπολίτευσης.
Πίεση και στο ΠΑΣΟΚ
Σημαντική υποχώρηση σημειώνει και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, που από το 10,4% πέφτει στο 8,6%.
Η δημοσκόπηση καταγράφει έντονη ανησυχία για διαρροές ψηφοφόρων προς το νέο κόμμα Τσίπρα, ενώ αρκετοί κεντρώοι ψηφοφόροι φαίνεται να κινούνται και προς τη ΝΔ λόγω της αυξημένης πολιτικής πόλωσης.
Τι δείχνει η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει 29,1%, παραμένοντας καθαρά πρώτη δύναμη.
Ακολουθούν:
- Το κόμμα Τσίπρα με 16,1%
- Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%
- Το ΠΑΣΟΚ με 9,4%
- Το ΚΚΕ με 7,4%
- Η Ελληνική Λύση με 5,6%
- Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%
- Η Φωνή Λογικής με 4,1%
Πώς βλέπουν οι πολίτες τον Τσίπρα
Παρά τη δυναμική του νέου κόμματος, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία ως αναγκαία εξέλιξη.
Το 61,6% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική άποψη για την επιστροφή του, ενώ μόλις το 34% θεωρεί ότι μπορεί να συσπειρώσει αποτελεσματικά τον χώρο της κεντροαριστεράς.
Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 81,9% δεν πιστεύει πως μπορεί να φτάσει το νέο κόμμα στην πρώτη θέση.