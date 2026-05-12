Πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, συγκεκριμένα στο 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political». Μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν το ΠΑΣΟΚ και το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ισχνό μάλιστα προβάδισμα, αν και το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη κερδίζει στην παράσταση νίκης.

Ειδικότερα, στην ερώτηση αν θα πάει ο πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές ή όχι, το 50% απαντάει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, το 45,4% ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές και το 4,6% ΔΓ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,8% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 13,7% και διαφορά 13,1 ποσοστιαίων μονάδων από την κυβερνητική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, το κόμμα Καρυστιανού με 7,8%, το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,9%, η Νίκη με 0,8%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, το «άλλο» με 2,7%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 10,5%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι, το 30,1% απαντά τη ΝΔ, με τη «γαλάζια» παράταξη να μένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το κόμμα Καρυστιανού με 8,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9%, η Νέα Αριστερά με 0,7% και «άλλο» με 3%.

Ποιον βλέπουν δεύτερο οι πολίτες

Στην ερώτηση «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο», το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, το 22,9% το κόμμα Τσίπρα, το 11,3% το κόμμα Καρυστιανού, το 9,4% «άλλο» και το 7,3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», την πρωτιά καταλαμβάνει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη απόσταση (16,9%) βρίσκεται η απάντηση «κανέναν». Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, η Μαρία Καρυστιανού με 5,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 1%.

Τι «έκοψαν» οι πολίτες

Στη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από 5 Μαΐου έως και 11 Μαΐου, οι πολίτες ιεραρχούν αρχικά τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν λόγω του νέου κύματος ακρίβειας που επέφεραν οι εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, πρώτος στη λίστα είναι ο περιορισμός των δαπανών για ένδυση/υπόδηση με ποσοστό 20,8% και ακολουθούν ο περιορισμός στις εξόδους κατά 20,6%, η μείωση των δαπανών στο σουπερμάρκετ κατά 13,7%, των μετακινήσεων κατά 11,6%, η αναβολή των διακοπών/ταξιδιών κατά 10,3%, των ιατρικών εξετάσεων κατά 6%, ενώ το 5,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι συνεπής σε υποχρεώσεις του (ενοίκια, κοινόχρηστα, δάνεια). Τέλος, το 5% των ερωτηθέντων απαντά «τίποτα από όλα αυτά, δεν έχω θέμα».

«Μειώστε τους φόρους»

Στην επόμενη ερώτηση «με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια; (μέχρι τρεις απαντήσεις)», το 26% απαντά με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος, το 17,1% με ελέγχους στην αγορά, το 15% με μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το 12,7% με την επιβολή πλαφόν σε συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες, το 6,1% με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, το 2,8% με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, το 1,6% με επιδόματα (fuel pass, market pass), «άλλο» το 1,3%, ενώ το 0,2% απαντά «τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι».