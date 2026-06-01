Μετά από 4 τέσσερα χρόνια η «βασίλισσα» του τένις η Σερένα Γουίλιαμς επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Η 44χρονη Αμερικανίδα των 23 τίτλων σε Grand Slam, θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Queen’s στο Λονδίνο, λίγες ημέρες πριν από το Wimbledon.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η Γουίλιαμς θα αγωνιστεί στο διπλό του HSBC Championships, από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου.

Για την μεγάλη της επιστροφή η Σερένα Γουίλιαμς ανέφερε: «Το Queen’s Club είναι το τέλειο μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο.

Το γρασίδι μου έδωσε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας μου και είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω σε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη».