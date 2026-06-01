Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοΐ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/6) την τελική 26μελή αποστολή για το Μουντιάλ 2026, στηριζόμενος στους έμπειρους Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού και Αλιρεζά Τζαχανμπάκς της Ντέντερ κι αφήνοντας εκτός τον Σαρντάρ Αζμούν.

Ο Αζμούν, ο οποίος έχει σημειώσει 57 γκολ σε 91 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, έμεινε εκτός της προεπιλογής και τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική αποστολή, παρά το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Αμπντολκαρίμ Χοσεϊνζαντέχ, είχε ζητήσει την επιστροφή του.

Ο Αζμούν, που αγωνίζεται στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είχε επίσης αποκλειστεί από την αποστολή του Ιράν τον Μάρτιο, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι απομακρύνθηκε από την εθνική ομάδα εξαιτίας μιας ενέργειας που θεωρήθηκε ένδειξη έλλειψης αφοσίωσης προς την κυβέρνηση.

Ο 33χρονος Μεχντί Ταρέμι, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, και ο πρώην εξτρέμ της Μπράιτον, Τζαχανμπάκς, θα ηγηθούν της επιθετικής γραμμής της ομάδας στη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Το Ιράν, το οποίο για μήνες βρέθηκε αντιμέτωπο με αβεβαιότητα αναφορικά με τα ταξιδιωτικά και τα μέτρα ασφαλείας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα έχει ως βάση της αποστολής του την παραμεθόρια με τις ΗΠΑ πόλη Τιχουάνα του Μεξικού κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, αφού η FIFA ενέκρινε το αίτημα μεταφοράς του προπονητικού κέντρου από την Αριζόνα.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να δώσει και τους τρεις αγώνες του ομίλου του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, ενώ πέντε ημέρες αργότερα θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο στο Σιάτλ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ιράν για το Μουντιάλ 2026:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ: 21/09/1992, 85 συμμετοχές, 0 γκολ, Παίζει στην Τρακτόρ

Παγιάμ Νιαζμάντ: 06/04/1995, 15, 0, Περσέπολις

Χοσεΐν Χοσεϊνί: 30/06/1992, 13, 0, Σεπαχάν

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Εχσάν Χατζσαφί: 25/02/1990, 145, 7, Σεπαχάν

Μιλάντ Μοχαμαντί: 29/09/1993, 75, 1, Περσέπολις

Ραμίν Ρεζαεϊάν: 21/03/1990, 73, 7, Φουλάντ

Χοσεΐν Κανανιζαντεγκάν: 23/03/1994, 64, 6, Περσέπολις

Σοτζαέ Χαλιλζαντέ: 14/05/1989, 57, 2, Τρακτόρ

Σαλέχ Χαρντανί 26/12/1998, 17, 1, Εστεγκλάλ

Αλί Νεματί 07/02/1996, 16, 0, Φουλάντ

Ντανιάλ Εϊρί 26/10/2003, 0, 0, Μαλαβάν

ΜΕΣΟΙ

Αλιρεζά Τζαχανμπάκς 11/08/1993, 98, 17, Ντέντερ

Σαΐντ Εζατολαχί 01/10/1996, 82, 1, Σαμπάμπ Αλ Αχλί

Σαμάν Γκόντος 06/09/1993, 67, 3, Κάλμπα

Μεχντί Τοραμπί 10/09/1994, 52, 7, Τρακτόρ

Ρουζμπέχ Τσεσμί: 24/07/1993, 40, 3, Εστεγκλάλ

Μοχαμάντ Μοχέμπι: 20/12/1998, 36, 14, Ροστόφ

Μεχντί Γκαγεντί: 05/12/1998, 29, 10, Αλ Νασρ

Μοχαμάντ Γκορμπανί: 21/05/2001, 15, 0, Αλ Ουάχντα

Αρία Γιουσεφί: 22/04/2002, 13, 1, Σεπαχάν

Αμιρμοχαμάντ Ραζαγκινιά: 11/04/2006, 3, 0, Εστεγκλάλ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Μεχντί Ταρέμι: 18/07/1992, 104, 60, Ολυμπιακός

Σαχριγιάρ Μογκανλού: 21/12/1994, 20, 2, Κάλμπα

Αμιρχοσεΐν Χοσεϊνζαντέ: 30/10/2000, 17, 5, Τρακτόρ

Αλί Αλιπούρ: 11/11/1995, 13, 1, Περσέπολις

Ντένις Έκερτ: 09/01/1997, 0, 0, Σταντάρ Λιέγης

Προπονητής: Αμίρ Γκαλενοΐ (Ιράν) 22/11/1963