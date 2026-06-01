Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού βάφτισαν το γιο τους το απόγευμα της Δευτέρας 01 Ιουνίου 2026 παρουσία πολλών υπουργών και εκλεκτών καλεσμένων που έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον νεοφώτιστο.

Το ζευγάρι επέλεξε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος για να τελέσει το μυστήριο και να πάρει το παιδί τους το όνομα «Νικόλαος».

Η βάφτιση τελέστηκε στις 18:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, ενώ το μυστήριο πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος.

