Aπάντηση στον Χάρη Δούκα ο οποίος έκανε λόγο για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα στις επαναληπτικές εκλογές έστειλε μέσω ανάρτησής της η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά συνεργασίες «πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας».

Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα που «άλλαξε την Ελλάδα», έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και, όταν χρειάστηκε, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία «πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά», ενώ πρόσθεσε ότι αντίπαλοι είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», τονίζοντας ότι έχει επιλέξει τον δρόμο της αυτονομίας, της διεύρυνσης, της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης και της αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης.

Αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία. Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!»

Ο Δούκας προτείνει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το σενάριο που περιέγραψε χθες (31/05) ο Χάρης Δούκας παραπέμποντας ουσιαστικά σε μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη αποκλείσει το σενάριο συνεργασίας της ΕΛ.Α.Σ με άλλα κόμματα.

Επιπλέον, οι αναφορές του κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ «θίγουν» και το ζήτημα για το πρόσωπο που θα αναλάβει σε αυτό το σενάριο την ηγεσία, δίνοντας –εάν χρειαστεί– τη μάχη του δεύτερου γύρου και παίζοντας καθοριστικό ρόλο για τη συγκρότηση «προοδευτικής κυβέρνησης».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στο Mega πρότεινε, εμμέσως πλην σαφώς, στην Χαριλάου Τρικούπη να αρχίσει από τώρα διάλογος επί των προγραμμάτων ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Ναι μεν θυμίζει ότι απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι η αυτόνομη πορεία, ωστόσο υποστηρίζει ότι εφόσον οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν «συνθήκες ανατροπής» πρέπει να ξεκινήσουν τις συζητήσεις πριν από τις εκλογές.

Σήμερα (01/06) ο κ. Δούκας επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση στο συγκεκριμένο ζήτημα μετά τις εσωτερικές αναταράξεις που προκλήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ επιμένει στην συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Νέα ανάρτηση Χάρη Δούκα

Με τη σημερινή δήλωσή του, ωστόσο, δεν επαναλαμβάνει την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, που καταγράφει δυναμική δεύτερου κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή».