Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για το περιστατικό και άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.